Paola Saulino semina il panico in città: non porta il reggiseno!

Paola Saulino, scatti pazzeschi in giro per la città con un look super provocante: non c’è il reggiseno sotto il vestito, che spettacolo

Ormai, Paola Saulino lascia sempre segni evidenti del suo passaggio dovunque vada. Siamo di fronte a una delle influencer più acclamate del momento, per la sua sensualità esplosiva che si fa immediatamente riconoscere e che sta conquistando sempre più gli ammiratori.

E’ già da qualche anno che Paola è sulla breccia, grazie al suo fare seducente e provocante che abbiamo potuto apprezzare in svariate iniziative a sfondo piuttosto piccante. Le sue dirette su Instagram e le sue rubriche calcistiche con un tocco osé sono state parecchio apprezzate dai fan in passato, per non parlare delle immagini ancora più provocanti e a luci rosse postate su altre piattaforme.

La 34enne partenopea si caratterizza sempre e comunque per il voler essere libera di esprimersi come vuole, dando sfogo a tutto il suo fascino seducente e questo gli ammiratori ormai lo sanno bene.

Su Instagram conta oltre 230 mila followers, a loro beneficio Paola posta di continuo immagini memorabili. Lo ha fatto per tutto l’anno, tra un viaggio e l’altro.

Se le temperature sono state altissime e bollenti quando era in vacanza tra Ibiza, Mykonos e la Sardegna, dopo averci omaggiato della sua presenza senza veli al ‘Maradona’ a giugno, per la festa scudetto del Napoli, coperta soltanto di pittura azzurra sul suo corpo giunonico, lo stesso sta accadendo anche adesso che andiamo incontro all’inverno.

Da Londra, dove vive per larga parte dell’anno, sono arrivati in queste settimane scatti e shooting da incorniciare. Applauditissimo anche il suo ritorno in Italia, in questi giorni, anche se non si è ancora fatta vedere nella sua Napoli.

Paola Saulino più bollente che mai: lato A in trasparenza e minigonna da infarto

Per la precisione, la ritroviamo in quel di Torino, ma anche lì la sua presenza si avverte subito. Gli scatti in giro per la città tolgono il respiro, con un abbigliamento di quelli che accendono in un attimo la fantasia.

Abitino rosso fiammante dai dettagli pazzeschi. Ciò che si nota subito è la trasparenza audace che fa intravedere quanto basta il suo lato A spaziale, senza il reggiseno a coprirlo. Anche la minigonna quasi inguinale, che scopre gambe semplicemente perfette, fa il suo. Il risultato, inevitabile, è la solita valanga di like che raggiunge Paola, con tanti commenti entusiasti a suo favore: “Immensa la Paolina”, “Jessica Rabbit a tuo confronto non è nessuno”, “Che bambola”, “Non per essere volgare, ma fai venire una voglia”.