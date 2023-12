100 milioni per Kvaratskhelia: scelto il nuovo club

Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli per trasferirsi in Premier League durante il prossimo calciomercato estivo: affare da 100 milioni

Niente impresa per il Napoli. La squadra guidata da Walter Mazzarri ha dovuto alzare di nuovo bandiera bianca in Champions di fronte al Real Madrid targato Carlo Ancelotti, trascinato come sempre dall’inesauribile Jude Bellingham. Poco male alla fine, visto che alla truppa azzurra basterà un pareggio contro il Braga per raggiungere la qualificazione agli ottavi della massima competizione europea.

Ad ogni modo, la compagine partenopea è chiamata ora ad affrontare un calendario estremamente complicato. Il successo ai danni dell’Atalanta ha ridato un po’ di entusiasmo, ma ovviamente non basta. Il Napoli, oltre ai bergamaschi, deve tenere a distanza Roma, Bologna e Fiorentina.

I giallorossi soprattutto rappresentano il pericolo maggiore in ottica quarto posto, un traguardo a dir poco imprescindibile per gli azzurri. Altrimenti avremmo a che fare con un fallimento di proporzioni gigantesche. In tal senso, sarà fondamentale l’apporto dei big della rosa nei mesi a venire. Per mettere a referto una serie importante di vittorie servono i gol a raffica di Victor Osimhen e le giocate da urlo ad opera di Khvicha Kvaratskhelia.

Quest’ultimo, in particolare, si è reso protagonista in negativo di una prima parte di stagione decisamente sottotono rispetto a quella precedente. Mazzarri ha l’arduo compito di rivitalizzare il gioiello georgiano, il quale è stato spesso decisivo nella scorsa annata sportiva.

Comunque l’enorme talento di Kvaratskhelia non è ovviamente in discussione, a prescindere dal suo rendimento all’interno del rettangolo verde di gioco. Non a caso alcuni top club hanno puntato il proprio mirino sull’attaccante classe 2001, che il prossimo 12 febbraio raggiungerà la soglia dei 23 anni di età.

Napoli, il Chelsea fa sul serio per Kvaratskhelia: 100 milioni

Entrando più nello specifico, l’ex Dinamo Batumi piace non poco al Real Madrid di Florentino Perez, che però deve fare i conti con la concorrenza agguerrita del Chelsea. I ‘Blues’ vorrebbero fortemente appropriarsi del cartellino di Kvaratskhelia. Inoltre, stando a quanto riferisce ‘The Real Champs’, il club londinese sarebbe in vantaggio.

Si presume che al gioiello di Tbilisi non dispiacerebbe affatto un trasferimento in Premier League. In Inghilterra avrebbe la possibilità di crescere ulteriormente, perché si confronterebbe con una marea di pedine dalla caratura internazionale. Ma è bene specificare che non sarà una passeggiata strappare Kvaratskhelia al Napoli.

Il contratto del georgiano è in scadenza il 30 giugno del 2027, perciò Aurelio De Laurentiis non dovrebbe scendere dal prezzo di almeno 100 milioni di euro. Gli incedibili non esistono, inoltre il Chelsea vanta una capacità di spesa davvero incredibile. Kvaratskhelia, così come il suo collega Victor Osimhen, è destinato a lasciare il Napoli prima o poi.