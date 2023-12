Addio Osimhen a gennaio, la conferma: annuncio in diretta

Il futuro dell’attaccante nigeriano è lontano dall’ombra del Vesuvio, e l’addio potrebbe arrivare prima del previsto: ecco la situazione

Dopo le scaramucce degli ultimi mesi, il rapporto tra Victor Osimhen e il Napoli è finalmente tornato sui binari della pacifica convivenza. Tuttavia, il discorso relativo al rinnovo del contratto – scadenza giugno 2025 – sembrerebbe destinato a non avere seguito: le due parti in causa ci hanno provato, ma hanno capito che non esistono i margini per trovare un accordo economico.

Già, non esistono margini. E Aurelio De Laurentiis è intenzionato non a ripetere l’errore fatto la scorsa estate, quando avrebbe potuto cedere Osimhen ma ha desistito per non scontentare la piazza azzurra, già scottata dagli addii di Luciano Spalletti, Cristiano Giuntoli e Kim Min-Jae.

Probabilmente, ancora rimpiange la valanga di milioni che gli Arabi erano disposti a versare nelle casse partenopee.

Il Napoli cederà Osimhen, questo è sicuro. Anche se è difficile dare tempistiche precise perché l’attaccante sarà presto impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria e avrà poco tempo per decidere quale sarà la sua nuova squadra.

La sensazione è che Victor vorrebbe lasciare l’ombra del Vesuvio durante la prossima estate, quando, ad un anno esatto dalla scadenza del contratto, cercherà di tirare sul prezzo del cartellino e di strappare un ingaggio maggiore al club acquirente. Una strategia che, però, De Laurentiis ha già intercettato cominciando a fare delle riflessioni più a breve termine.

Napoli-Osimhen, si respira aria di addio: la conferma autorevole

Sarà dunque gennaio il momento dei saluti? È un’idea che da qualche giorno circola con insistenza. Ne è convinta, ad esempio, la giornalista Ana Quiles, volto noto della RAI e delle reti televisive campane.

De Laurentiis ha già perso una grande occasione per far partire il nigeriano a cifre importanti, si tratterebbe della seconda volta se arrivasse l’offerta faraonica del Chelsea a gennaio. Penso possa andare via in caso di offerta“, ha detto la spagnola ai microfoni di Televomero, sposando la tesi di un addio imminente.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Certo è che il Napoli non può correre il rischio di perdere Osimhen a zero o di incassare una cifra irrisoria rispetto al suo reale valore.

