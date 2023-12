Calcioscommesse: casa perquisita, coinvolto un club campano

Ancora un caso di calcioscommesse, questa volta proveniente dalla Campania: ecco i calciatori coinvolti, nuova operazione totale

Il mondo del calcio italiano è stato sconvolto da un’altra brutta notizia con un filone calcioscommesse. Ecco un club campano coinvolto: ecco tutte le indiscrezioni dell’ultim’ora.

Ancora un filone di calcioscommesse ha investito il mondo dello sport campano: ecco tutte le novità dell’ultim’ora. Il provvedimento è arrivato per violazione dell’articolo 4 della legge 401 del 1989: un’altra brutta notizia che ha sconvolto il mondo del calcio italiano. Ora il Benevento è scosso da questa notizia proprio mentre sta preparando il delicato derby di Serie C contro la Juve Stabia, in programma domenica 3 dicembre allo Stadio Menti.

Calcioscommesse, ecco tutti i nomi coinvolti: i dettagli dell’operazione

La verità è venuta a galla soltanto nelle ultime ore: la posizione del club campano non c’è ancora stata in forma ufficiale. Ecco tutta la ricostruzione della delicata vicenda: coinvolti anche due persone che non fanno parte del mondo del calcio.

Non finiscono i guai nel mondo del calcio: ancora una volta un caso in Campania. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione nella casa del difensore del Benevento, il giovane Christian Pastina, per sequestrare tutti i dispositivi digitali. Il calciatore delle Streghe sarebbe coinvolto così come altri tre ex Benevento, come Massimo Coda ora alla Cremonese, Francesco Forte ora al Cosenza e a Gaetano Letizia di proprietà del Benevento, in prestito alla Feralpi Salò.

Al momento il club campano non si è lasciato andare in nessuna forma di comunicazione ufficiale, ma c’è tanta delusione per quanto accaduto. Ora stanno capendo come muoversi: la società era all’oscuro di questa dinamica con propri calciatori che puntavano su siti di scommesse sportive. Tutti gli episodi risalgono alla scorsa stagione, che ha visto il Benevento retrocedere in Serie C classificandosi all’ultimo posto in classifica. Ancora un filone di calcioscommesse che ha investito senza indugi il mondo del calcio campano con tutte le indiscrezioni provenienti dall’edizione odierna de Il Mattino.