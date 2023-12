Disastro Meret, il Napoli punta un portiere top: il nome folgora tutti

L’errore del numero uno del Napoli riapre la discussione: la società dovrà puntare su un altro estremo difensore?

La partita contro il Real Madrid ha mostrato diversi aspetti positivi, tra cui la capacità di non sottostare a una squadra superiore sul piano tecnico. Dall’altro lato però la sconfitta ha riaperto la discussione relativa al portiere Alex Meret.

Mazzarri in conferenza stampa ha voluto difendere il portiere friulano dalle accuse, sebbene abbia rimarcato il suo errore evidente sul tiro non imparabile del giovane Nico Paz. Si riapre così una discussione in realtà già nota ai tifosi azzurri, ossia l’affidabilità del portiere scuola Udinese.

I dubbi rimangono, la fiducia della società e dell’allenatore non gli manca affatto. Nella sconfitta del ‘Bernabeu’ ha evitato due reti che sembravano certe intercettando le conclusioni di Rüdiger e soprattutto di Bellingham, che a tu per tu non sbaglia praticamente mai.

Poi è arrivato l’errore di lettura della conclusione del giovane canterano di Ancelotti che ha chiuso i conti. Nulla di tragico, la qualificazione è ancora aperta. Tuttavia, in casa Napoli si interrogano sul futuro della propria porta.

Parlando di ipotesi e di scenari di mercato, in casa Napoli pensano al futuro della propria porta nonostante continuino a considerare Meret un portiere ‘da Napoli’. La scorsa stagione ha trascinato i suoi allo Scudetto a suon di parate e fatto una grande figura in Champions League. Non si può negare che abbia dimostrato nei suoi anni azzurri di essere un calciatore affidabile e pronto a prendersi le responsabilità di difendere la porta partenopea. Il titolo dello scorso anno lo dimostra appieno.

Napoli, chi al posto di Meret?

Prestazioni come quelle del ‘Bernabeu’, però, fanno storcere il naso un pò a tutti, anche a coloro i quali apprezzano l’ex Spal. E così, ragionando per ipotesi, non è da escludere un suo addio o declassamento al rango di secondo.

In panchina c’è Pierluigi Gollini, un portiere esperto e con anni di titolarità alle spalle. Ma non è da escludere l’ipotesi che dal mercato degli svincolati possa arrivare un nuovo interprete. Tra i portieri alla ricerca di una nuova avventura c’è il sempreverde David De Gea che dopo anni di Manchester si trova ora senza squadra.

L’idea è abbastanza suggestiva, considerando lo stipendio dello spagnolo, ma nel mercato tutto può accadere.