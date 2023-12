Eleonora Incardona mai vista così: scollatura esagerata

Eleonora Incardona con la sua scollatura in primo piano, una visione che per i fan è sempre graditissima: curve da favola

Presto, sarà una delle bellezze italiane che potranno fregiarsi di aver varcato la prestigiosa soglia del milione di followers su Instagram. Per chi conosce da tempo la bellezza e il fascino eleganti e provocanti di Eleonora Incardona, la cosa in effetti non stupisce nemmeno un po’. Ultimamente, però, la modella e showgirl ragusana pare aver trovato la sua consacrazione definitiva.

Un volto piuttosto noto già in passato ai bene informati dei social e del mondo del gossip. Come molti ricorderanno, infatti, Eleonora è stata per un periodo la cognata di Diletta Leotta, dato il suo fidanzamento, durato più di un anno, con il fratellastro di lei, Mirko Manola. Nel frattempo, la Incardona si era già fatta conoscere come soubrette in alcune trasmissioni e come modella, per poi intraprendere un percorso simile a quello di Diletta, come conduttrice sportiva.

Su Sportitalia, ha tenuto banco a lungo, con la sua presenza a illuminare le trasmissioni dell’emittente. Ora, fa parte anche lei della squadra di DAZN, e nel frattempo si fa notare in numerose altre iniziative. Il 2023 l’ha definitivamente consegnata alla leggenda, facendola entrare nelle case di tutti gli italiani come madrina del Giro d’Italia. Chi la segue assiduamente sul web, poi, la ritrova in contesti sempre differenti, ma rimanendo ogni volta sconvolto dal suo fascino esplosivo.

Eleonora Incardona, vestitino illegale e lato A in bella vista: buca lo schermo

Non sappiamo se nel frattempo si sia di nuovo fidanzata – alcuni rumours, non confermati ufficialmente, parlavano di recente di un flirt con il cantante Tony Effe – ma quel che è certo è che Eleonora fa innamorare tutti ogni scatto di più. Come in questo primo piano che non può che accendere istantaneamente la fantasia.

Presente a un evento di beneficenza, Eleonora ha sfoggiato un abitino a dir poco illegale, con una apertura vistosa sul davanti, facendo emergere la sua scollatura pazzesca. Il suo lato A è senza dubbio uno dei suoi punti di forza a livello estetico, una visione quasi ipnotica che manda in visibilio tutta la platea. Instagram risponde presente a sua volta, con i tanti ammiratori che la riempiono di complimenti e di like, semplicemente inevitabili di fronte a un capolavoro del genere.