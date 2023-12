Giulia De Lellis, il riflesso non perdona: la giacca si apre

Esagera e fa felici i suoi numerosissimi fan, la splendida Giulia De Lellis: stavolta non viene perdonata dal riflesso facendo vedere proprio tutto. Scatto da impazzire

La meravigliosa romana Giulia De Lellis ha ora 27 anni. Nonostante la giovanissima età, è ormai famosa da un bel po’ di tempo. È amatissima da un pubblico molto variegato, che impazzisce per la sua bellezza. Le giovani donne sperano un giorno di poter diventare come lei.

Bella e molto sensuale, Giulia sa sempre come prendere i suoi seguaci per la gola. Anche i numeri sono dalla parte della ragazza nata a Zagarolo. Solo contando Instagram, la De Lellis è seguita dalla bellezza di 5,3 milioni di follower. Cifre da super star, cosa che lei è, perlomeno sul web.

Seguita in tutto il mondo, Giulia ha iniziato a farsi conoscere proprio da influencer, prima di diventare anche attrice ed entrare a far parte del mondo della televisione.

La prova sul grande schermo l’abbiamo avuta con Genitori vs influencer, ma ora la romana ha scelto altri campi. In tv, ovviamente, la sua presenza è richiestissima: in tanti ricorderanno che tutto iniziò nel 2016 con ‘Uomini e Donne’, ormai storico programma in onda su ‘Canale 5’ e condotto da Maria De Filippi.

Giulia De Lellis super hot: la giacca si apre e si intravede il lato A

Se tantissimi/e fan la seguono, un motivo oltre la bellezza ci sarà senz’altro. Pur essendo molto giovane, lei ha scritto anche un libro con l’aiuto di Stella Pulpo. Il titolo non lascia tanto spazio all’immaginazione: ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’. Attualmente, però, Giulia il meglio di sé lo ha dato di nuovo sui social. Precisamente su Instagram.

Eccola qui la conturbante giovane influencer che si regala un selfie allo specchio e, nello stesso momento, esegue un nuovo scatto da far impazzire i fan: una foto con una giacca un po’ troppo aperta che lascia la vista sul pazzesco (a dir poco) lato A. I fan della stupefacente Giulia sono già pronti a mettere like e lei, possiamo dirlo senza nessun timore di smentita, ha vinto di nuovo.

D’altra parte è impossibile resistere, il ‘Mi piace’ è proprio completamente meritato. Adesso non rimane che attendere il prossimo post della De Lellis, un post che farà di sicuro impazzire i suoi seguaci. E non solo..