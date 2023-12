Lo scambio va a segno: Donnarumma alla Juventus

Donnarumma è al Paris Saint-Germain dall’estate 2021, quando disse addio a zero al Milan e vinse l’Europeo da protagonista con la maglia azzurra

Primo non prenderle: è il mantra tattico del calcio all’italiana di cui il massimo interprete attualmente è il tecnico della Juventus, Max Allegri, per il quale le alchimie tattiche, a differenza dei suoi colleghi europei, servono per imbrigliare gli avversari rendendoli inoffensivi, per poi affondare il colpo in ripartenza, invece di aumentare il potenziale offensivo della propria squadra.

D’altra parte, come si insegna a Coverciano, una squadra vincente si costruisce dal basso. E, a conferma, la Juventus che inaspettatamente tallona, a due punti di distanza, la capolista Inter fa proprio della solidità difensiva la sua arma più efficace.

Quindi, perché cambiare strada per avventurarsi su sentieri sconosciuti? Di certo, non la cambia la Juve che per rinforzarsi è orientata a blindare ancora di più la propria retroguardia grazie allo scambio che porterebbe Gianluigi Donnarumma a difendere i pali della porta bianconera.

Dopo un buon inizio di stagione (più che convincente la prestazione a ‘San Siro’ contro il Milan nonostante le difficoltà ambientali), Gigio Donnarumma è rimpiombato nei suoi errori: dopo quella nello scontro al vertice contro il Monaco, in Ligue 1, altra papera, nel match contro il Newcastle, in Champions League, una palla non trattenuta su un’innocua conclusione che ha regalato un comodo tap-in a Isak per il vantaggio dei Magpies.

E buon per l’ex numero 1 rossonero che Kylian Mbappè ha rimesso le cose a posto trasformando al 98′ il rigore assegnato dal direttore di gara, il polacco Szymon Marciniak, previo richiamo da parte dell’addetto al Var, il connazionale Tomasz Kwiatkowski, rimosso dall’Uefa da tale ruolo proprio per il suddetto irrituale richiamo.

Donnarumma non è più un intoccabile: scambio con Szczesny

Meno buona, anzi impietosa, è stata la stampa francese, con ‘L’Equipe’ che gli ha dato in pagella un eloquente ‘3’ sottolineando, oltre alla papera sul gol dei Magpies, anche gli errori di piede. Insomma, a dispetto degli elogi del tecnico dei transalpini, Luis Enrique, dalle parti di Parigi hanno perso la pazienza: sono in molti, addetti ai lavori e commentatori, infatti, a esprimere dubbi e perplessità sulla capacità di Donnarumma di essere all’altezza delle ambizioni europee del Paris Saint-Germain.

Ecco, pertanto, l’affacciarsi l’ipotesi dell’addio di Gigio Donnarumma al PSG, con la Juventus che coglierebbe la palla al balzo offrendo uno scambio con Szczesny più conguaglio a favore dei transalpini.

Fantamercato? Chi può dirlo. Di certo, l’ex numero 1 del Milan è da tempo un pallino della Juventus. E chissà che il ‘Diavolo’ non possa metterci la coda eliminando dalla Champions il PSG: impresa quasi miracolosa ma comunque possibile e in tal caso l’aria a Parigi per Donnarumma si farebbe irrespirabile tanto che il portiere di Castellammare di Stabia potrebbe convincersi a cambiare aria.