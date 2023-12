Napoli, colpo di scena inaspettato: tifosi in estasi

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis sorride, spuntano 80 milioni di euro. Ecco tutte le ultime notizie sul Napoli

Il Napoli ha conquistato uno scudetto dopo 33 anni, una vittoria assolutamente meritata giunta il 4 maggio 2023 grazie all’1-1 in casa dell’Udinese. Da allora molte cose sono cambiate. In panchina, l’erede di Luciano Spalletti, Rudi Garcia, è stato sostituito da Walter Mazzarri che al suo esordio nella sua seconda vita a Castel Volturno ha espugnato Bergamo. Successo che ha portato il Napoli a quota 24, quarto a +3 sulla Roma.

Otre ad aver perso anche il preparatore atletico Francesco Sinatti, dopo l’addio a luglio è tornato a lavorare con il tecnico di Certaldo a Coverciano, il vero strappo si è consumato con il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

Il dirigente toscano a fine giugno ha ottenuto il via libera di Aurelio De Laurentiis accasandosi alla Juventus. Il lavoro fatto dall’uomo mercato, giunto in Campania dopo l’exploit col Carpi, ha lasciato tracce importanti nel bilancio dei Campioni d’Italia.

Come riporta l’analisi effettuata da calcioefinanza.com, i conti partenopei sono assolutamente lusinghieri. Il mercato 2022-2023 ha portato utili importanti al Napoli. In tal senso, giova ricordare che lo scudetto è stato raggiunto ad esito di un biennio nel quale il monte ingaggi era stato dimezzato.

Quello portato a casa dal produttore cinematografico è un primato assoluto, da far invidia a tutte le altre big della serie A. De Laurentiis ha battuto se stesso se si pensa che il record di guadagni dal mercato, pari a 66 milioni, era già suo. Il tesoretto infatti, dopo la campagna trasferimenti 2022-2023, ammonta addirittura ad 80 milioni.

De Laurentiis sorride: dal mercato utile per 80 milioni

Come riporta la stessa fonte, dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023, il ricavo da cessioni è passato da 10,8 milioni a 79,6. Nello specifico, andando ad osservare la crescita delle plusvalenze, ovvero la differenza tra costo d’acquisto e incasso dalla cessione al netto della quota ammortamento in bilancio, rispetto al fatturato, il peso è passato dal 6,1% a quasi al 22,2%.

Come detto, a determinare questo mark-up significativo, il lavoro fatto dalla squadra mercato azzurra. Oltre all’attuale dt della Juventus, ne facevano e ne fanno tuttora parte, Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani. Entrambi rappresentano l’anima dell’area scouting, sostenuti ovviamente dal nuovo ds, Mauro Meluso, arrivato la scorsa estate dallo Spezia. Su 80,6 milioni di cessioni, ben 79,6 milioni sono figlie di plusvalenze.

Tra queste, da sottolineare quelle di Koulibaly al Chelsea per 41.951.995 milioni, Fabian Ruiz al PSG per 21.522.599 euro, oltre ai 9.004.180 euro per il passaggio di Andrea Petagna al Monza. A questa somma importante, vanno sommati i guadagni legati ai prestiti temporanei, per totali 2.625.000.

Se c’è un calciatore che nella corsa tricolore ha stupito tutti, questo è Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è costato 11.5 milioni di euro. L’esborso maggiore è stato per Giacomo Raspadori, 32 milioni, esattamente 10 in più del titanico Kim Min-Jae. Andando alle spese per i prestiti annuale, quello più esoso è stato per Giovanni Simeone: 3.101.160 euro.

