Osimhen: si scatena l’asta, la big europea pronta a tutto

Dove andrà Victor Osimhen? Spunta il nome di un club inglese sulle tracce dell’attaccante nigeriano, per prenderlo sono disposti a tutto!

Cosa farà Victor Osimhen la prossima estate? Se lo domandano in tanti adesso, se lo domandavano in tanti guardando alla scorsa estate quando il Napoli, nella scorsa primavera, viaggiava già verso la vittoria dello Scudetto. Si, perché già qualche mese fa c’erano dubbi sulla permanenza dell’attaccante nigeriano all’ombra del Vesuvio. Sullo sfondo tanti top club europei (si è parlato anche del Real Madrid), e poi l’Arabia Saudita che ha strappato tanti campione al Vecchio continente proprio negli scorsi mesi.

Eppure, lo stesso Victor recentemente ha chiarito un aspetto importante: non è ancora il momento di sposare la causa del calcio arabo. C’è ancora tanto da fare qui, tra i campionati più importanti e prestigiosi del pianeta.

Nella fattispecie, Victor la scorsa estate ha deciso di sposare nuovamente la causa azzurra, restando a Napoli per difendere il titolo vinto dopo 33 anni. Poi l’addio di Spalletti, l’arrivo di Rudi Garcia, un avvio di stagione poco esaltante con il tricolore stampato sul petto, ed infine l’esonero dell’allenatore francese ed il ritorno di Mazzarri sulla panchina azzurra.

C’è ancora tanto da scrivere, con Osimhen e compagni chiamati a difendere quello Scudetto tanto sognato dalla piazza azzurra. Eppure, guardare al futuro non sembra mai banale, soprattutto nel mondo del calcio. Quello del numero nome azzurro potrebbe essere davvero l’ultimo anno con la maglia del Napoli, visto che le pretendenti aumentato con il passare dei mesi.

Napoli, dove andrà Osimhen? In pole club della Premier

Che la Premier League si un campionato affascinante per tutti, questo è un dato ormai conclamato. Ecco perché quando scendono in campo le squadre inglesi nell’arena del calciomercato, sembra davvero difficile fronteggiarle. Anche l’aspetto economico, tra l’altro, ha un peso specifico in questo senso, visto che questi sono club con delle disponibilità davvero importanti.

Su Osimhen, secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, ci sarebbero i fari accesi del Chelsea. I blues, infatti, stanno cercando un bomber per la prossima stagione, anche perché il rendimento dell’attuale centravanti, Nicolas Jackson, non sta convincendo la dirigenza.

Insomma, in quel di Londra serve un vero numero 9. Osimhen è il nome in cima alla lista, anche se il Chelsea sta valutando anche altri profili. Molto dipenderà anche da che tipo di asta si accenderà attorno all’attaccante del Napoli, che sembra avere gli occhi addosso di mezza Europa e non solo. De Laurentiis lo cederebbe in caso di super offerta, si parla di 120/150 milioni…