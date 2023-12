Svolta choc: un ‘Mago’ per la panchina del Napoli

Svolta clamorosa per la panchina del Napoli in vista del prossimo anno: c’è un ‘Mago’ tra i candidati

Il nuovo Napoli firmato Walter Mazzarri è partito come meglio non poteva – al netto del ko in Champions a Madrid – andando a vincere 2-1 sul difficile campo di Bergamo, seppur con un po’ di fortuna. Tre punti importanti per gli azzurri soprattutto a livello morale e che possono aiutare molto in vista degli impegni decisamente più importanti contro Inter e Juventus.

Il tecnico toscano vuole dimostrare a tutti di essere davvero cambiato rispetto a quello che era due anni fa ed è deciso a conquistarsi la fiducia di piazza e dirigenza anche per il prossimo anno.

Al momento, infatti, il compito di Mazzarri è solo di traghettare il Napoli fino a fine stagione cercando di portarlo in Champions League dopo la breve e disastrosa era Garcia. Solo al termine della stessa si tireranno le somme.

De Laurentiis si è voluto prendere molto tempo per riflettere su chi affidare la panchina della sua squadra e, in caso di risultati positivi, Mazzarri potrebbe anche essere confermato alla guida degli azzurri.

Tuttavia, il patron romano ha già preparato una lista dei possibili candidati per la prossima stagione e tra questi ci sarebbe a sorpresa anche Graham Potter, ex allenatore di Brighton e Chelsea.

L’obiettivo numero uno di De Laurentiisper il prossimo anno porta sempre però il nome di Francesco Farioli, che tanto bene sta facendo in quel di Nizza. Il tecnico originario di Barga, ex collaboratore di De Zerbi, ha un’idea di calcio che entusiasma il patron romano che sarebbe felice di affidargli la panchina del Napoli, ma arrivare a lui sarà difficile considerato che ci sono molti club altrettanto interessati come Milan e Juventus.

Napoli, clamorosa suggestione Potter: un “mago” per gli azzurri

Oltre a Farioli, altri nomi che piacciono agli azzurri sono quelli di Thiago Motta e Vincenzo Italiano, mentre negli ultimi giorni è spuntato a sorpresa un profilo clamoroso, ovvero quello di Graham Potter. Il tecnico inglese, dopo l’ottima esperienza al Brighton, fu disastroso alla guida del Chelsea, venendo esonerato dai Blues lo scorso aprile e da allora è rimasto senza panchina.

Nonostante l’avventura a Londra sia stata molto negativa, Potter ha ancora mercato e sarebbe uno dei possibili candidati alla panchina del Napoli. Più che un’idea di De Laurentiis, però, quello di Potter è un profilo che potrebbe essere proposto al presidente azzurro da intermediari ed al momento è solo una suggestione di mercato.

Ma ripetiamo, il patron romano ha tutt’altre idee per la panchina azzurra in vista della prossima stagione. Qualora dovesse pensare a Potter, lo farebbe solo come ultima spiaggia. Dopo aver fallito con Garcia, De Laurentiis ha intenzione di riflettere attentamente su chi affidare il suo Napoli per non commettere lo stesso errore fatto in estate.