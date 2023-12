All-in in casa Napoli: lo vuole l’Inter

In casa Napoli si riflette sul futuro del centrocampista: rinnovo ancora in stand-by, l’Inter vorrebbe approfittarne e prenderlo a zero

Nella quinta giornata di Champions League, il Napoli ha fatto di tutto pur di domare la corazzata di Carlo Ancelotti, ma alla fine ha dovuto accettare la seconda sconfitta stagionale nella massima competizione europea. La prima avvenne sempre per mano dei Blancos.

Di certo gli azzurri, così come all’andata, hanno avuto la forza e la capacita di giocare e a tratti dominare la partita sul piano del gioco contro un Real Madrid imbottito di talento (Bellingham, ancora una volta sugli scudi, è stato implacabile) e in grado di sfruttare a proprio vantaggio ogni errore degli avversari.

Walter Mazzarri, che contro i Blancos è tornato ad allenare in Champions a distanza di quasi undici anni, al netto del risultato può ritenersi assolutamente soddisfatto per il modo con cui la squadra è scesa in campo.

Ora è tempo di pensare al campionato, all’Inter che proviene da un pari incredibile al ‘Da Luz’ di Lisbona. La stessa Inter che sul mercato non sta mollando uno dei centrocampisti in scadenza degli azzurri.

Stiamo parlando chiaramente di Piotr Zielinski, il cui rinnovo, almeno per il momento, appare molto lontano.

Napoli, Inter tiene d’occhio Zielinski

Il Napoli ha il futuro del polacco in mano, o meglio sono queste le impressioni che trapelano da Castel Volturno. Le due parti vorrebbero proseguire il loro lungo sodalizio, ciò che manca ancora è un accordo sulle cifre dell’eventuale rinnovo. Difficile ipotizzare che queste problematiche vengano risolte nelle prossime settimane, ma durante il prossimo calciomercato qualcosa potrebbe muoversi.

Allo stesso tempo, il mese di gennaio potrebbe essere quello della svolta con l’Inter che cercherà di convincere il centrocampista polacco in tutti i modi facendogli magari firmare una sorta di pre-contratto.

Lo stesso amministratore delegato Beppe Marotta ha parlato del fatto che la società nerazzurra “starà attenta alle occasioni”. E Zielinski potrebbe essere una grande occasione di mercato considerando il talento che ha dimostrato nei suoi anni partenopei (l’ultimo in particolare).

Qualche contatto tra Inter ed entourage del polacco c’è stato, anche di recente. A dimostrazione che Zielinski sta valutando tutti gli scenari possibili, tra cui quello di lasciare il Napoli in scadenza il prossimo giugno. Lui, tuttavia, continua ad aspettare l’eventuale chiamata di Aurelio De Laurentiis.