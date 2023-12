“De Laurentiis ci ha litigato”: clamoroso Napoli, la notizia spiazza tutti

Retroscena clamoroso che vede protagonisti il numero uno del club partenopeo e l’ex allenatore: ecco cosa è successo

Dopo il successo sul campo dell’Atalanta e la dignitosa sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid, in casa Napoli è tornato il sereno. Lo si evince dallo sguardo e dalle parole dei calciatori, rivitalizzati psicologicamente dall’arrivo in panchina di Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcia. È innegabile, infatti, che il tecnico francese non aveva mai stabilito un rapporto d’intesa con gli azzurri, anzi.

A testimonianza del scarso feeling tra Garcia e la squadra campione d’Italia si sono susseguiti nel corso dei mesi diversi episodi. Su tutti le proteste di Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano nell’ambito delle loro (illogiche) sostituzioni durante gare delicate.

Scelte che hanno destato non poca perplessità anche nel presidente Aurelio De Laurentiis, che pian piano ha cominciato a nutrire sempre più dubbi sull’operato dell’ex Roma e Lione. Tanto da commissariarlo, in pratica, facendo sentire costantemente la sua presenza a Castel Volturno.

E forse la costante presenza del numero uno del club campano durante gli allenamenti ha trasmesso la sensazione a Garcia di essere braccato, portandolo a commettere errori grossolani che, di fatto, hanno determinato la fine del suo percorso all’ombra del Vesuvio.

Percorso arricchitosi nel frattempo da diversi scontri proprio con De Laurentiis. L’ultimo, stando un retroscena svelato da ‘La Repubblica’, si è registrato poco prima della comunicazione ufficiale dell’esonero.

De Laurentiis-Garcia, l’ultima lite prima dell’esonero: svelato il retroscena

Per Rudi Garcia ogni partita aveva un tema. Vincere o addio“, sottolinea il noto quotidiano riavvolgendo il nastro delle ultime settimane trascorse dal francese nel capoluogo campano. “Ne porta i segni anche la squadra. Evidentemente scossa dalle tensioni, turbata dal disagio di assistere agli scontri fra presidente e allenatore (De Laurentiis e Garcia, ndr)”, si legge.

‘La Repubblica’ ha inoltre indicato che l’ultima litigata sarebbe avvenuta “a meno di un’ora dall’esonero del sempre accigliato uomo di Nemours“.

Un retroscena che ha lasciato di sasso i tifosi, convinti che le comunicazioni tra l’imprenditore romano e il 59enne mister transalpino si fossero già interrotte nella giornata di domenica 14 novembre, dopo la sconfitta interna subita dal Napoli per mano dell’Empoli. Un retroscena che ci fa venire spontanea la seguente riflessione: probabilmente, Rudi Garcia riteneva di meritare ancora una chance.