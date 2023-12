Farioli al Napoli: con lui l’erede di Mario Rui

Il Napoli cerca un terzino sinistro sul futuro e ha messo gli occhi su un giocatore del Nizza, che potrebbe seguire il suo allenatore Farioli in azzurro

Il Napoli si ritrova con l’emergenza terzino sinistro, che durerà fino al termine dell’anno. Mario Rui si è infortunato un paio di settimane fa, mentre Olivera è finito ko nella sfida vinta in casa dell’Atalanta. Per entrambi problemi non da poco, anche se il portoghese sarà il primo a rientrare e dovrebbe farcela entro fine dicembre.

Servirà invece molta più pazienza per il terzino uruguaiano, che nella migliore delle ipotesi tornerà a fine gennaio, se non a febbraio. Ecco perché la società si sta già guardando intorno per cercare un rinforzo, possibilmente già in inverno, ma con più probabilità la prospettiva è di prendere un nuovo giocatore per la prossima estate.

Mario Rui ha rinnovato di recente fino al 2026, ma il 32enne rappresenta un’alternativa e non il titolare. Anche Olivera, che solitamente si gioca il posto con il portoghese, potrebbe non rientrare nei piani futuri.

Al Napoli stuzzica un profilo giovane su cui investire, mancino e di piede sinistro, che abbia oltre alla corsa anche la capacità di giocare col pallone. Al ds Meluso e al capo degli osservatori Micheli piace Melvin Bard del Nizza: la squadra rossonera sta facendo un ottimo campionato, e il giovane allenatore italiano Francesco Farioli sta puntando sul classe 2000, arrivato giovanissimo dal Lione, che si sta mettendo in mostra. Titolare dei rossoneri, due assist serviti e un rendimento in crescita.

Ha un contratto fino al 2026, e la sua valutazione oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro. E’ già piuttosto alta, ma il ragazzo si sta mettendo mostra e si può considerare ormai come un giocatore affermato, anche perché gioca stabilmente nella squadra seconda in classifica.

Farioli punta su di lui, e il Napoli già lo segue. Si parla qualche contatto avviato, con i primi sondaggi sul prezzo. Difficile fare un’operazione del genere già a gennaio, anche perché il Nizza non si vuole privare di un titolare, ma in vista della prossima estate, se uno tra Mario Rui e Olivera (più probabilmente) dovesse partire, il Napoli potrebbe insistere col Nizza per Bard.

E non si esclude nemmeno che nel discorso possa essere coinvolto Francesco Farioli: l’allenatore ha un contratto fino al 2025, ma piace moltissimo al Napoli. Se davvero il tecnico dovesse decidere di tornare in Italia e scegliere gli azzurri, sarebbe più probabile la possibilità di portarsi dietro almeno uno o due giocatori, e Bard potrebbe seguirlo sotto al Vesuvio. Il Napoli cerca un erede di Mario Rui, il 23enne pilastro del Nizza sembra essere l’uomo giusto.