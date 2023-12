Juve gelata, salta l’affare: l’infortunio cambia tutto

L’ultimo infortunio cambia tutte le carte in tavola e i piani di Giuntoli: Juventus spiazzata dalla notizia di calciomercato

Niente da fare, il recente infortunio ha stravolto i piani della Juventus che in vista del calciomercato di gennaio ha come obiettivo quello di potenziare il proprio centrocampo, a corto di fin troppi uomini.

Massimiliano Allegri spera nelle capacita e nel fiuto di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, loro continuano a lavorare in silenzio cercando di piazzare il miglior colpo possibile: ossia un calciatore esperto, ma con un’età non troppo avanzata e uno stipendio adeguato.

Di nomi in tal senso ne sono stati fatti tanti: a gennaio vedremo quali di questi si trasformerà in realtà, anche perché da qui all’inizio del mese ‘caldo’ delle trattative potrebbero accadere molte cose.

Un esempio recente è quello che è capitato a uno dei tanti obiettivi del centrocampo della Juventus che gioca alla corte di Ange Postecoglu al Tottenham. L’infortunio di Rodrigo Bentacur ha stravolto le carte in tavola e ora gli Spurs non possono permettersi di perdere ulteriori pedine in mezzo al campo.

La Juventus è sulle tracce di Pierre-Emile Hojbjerg da diversi mesi, visto che a Londra, da quando è arrivato Postecoglu, è diventato sempre più una riserva. Ora, tuttavia, le cose sono cambiate: l’infortunio incassato dall’ex bianconero Bentancur chiude le porte a un eventuale assalto della Juve stessa a gennaio.

Juve, infortunio Bentancur blocca l’arrivo di Hojbjerg

Il Tottenham, al contrario, dovrà pensare a potenziare il reparto con l’acquisto di altri calciatori considerando che la Coppa d’Africa impedirà al tecnico australiano di puntare su Sarr e Bissouma.

L’uruguaiano, arrivato a Londra nel gennaio 2022 grazie ad Antonio Conte, dovrà stare fermo ai box fino al prossimo mese di febbraio a causa di una lesione alla caviglia.

Dunque, gli Spurs non possono permettersi di cedere il centrocampista danese nonostante lo considerino una sorta di esubero: fin qui infatti Hojbjerg ha preso parte ad appena tredici partite (521 minuti in totale) in Premier League e Carabao Cup.

Insomma, troppo poco e per questo motivo stava paventando un addio il prossimo gennaio. La Juve era sulle sue tracce e questo non è un mistero: nelle scorse settimane Manna aveva compiuto diversi viaggi verso Londra per osservare da vicino il centrocampista danese con la speranza di acquistarlo a un buon prezzo.

Non si esclude un ritorno di fiamma il prossimo giugno, ma bisognerà fare i conti con i londinesi che per il danese chiedono almeno 25/30 milioni di euro.