Napoli, altro che Mazzarri: arriva un altro allenatore

Nonostante i netti miglioramenti avuti dal Napoli da quandè è tornato Walter Mazzarri, in casa partenopea bisogna registrare ‘l’arrivo’ di un altro allenatore

Dopo la vittoria in campionato di sabato scorso rimediata al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli è caduto mercoledì sera in Champions League. Gli azzurri, infatti, sono usciti sconfitti per 4-2 dalla sfida dello Stadio Bernabeu contro il Real Madrid dell’ex tecnico partenopeo Carlo Ancelotti.

Il ko subito contro il Real Madrid, fortunatamente, non ha cambiato nulla a fini della qualificazione agli ottavi di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League. Grazie al pareggio del Braga di ieri sera contro l’Union Berlino di Leonardo Bonucci, visto l’1-2 dell’andata, al Napoli basterà infatti anche perdere con un solo scarto nello scontro decisivo contro i portoghesi dello Stadio Diego Armando Maradona del prossimo 12 dicembre per passare il turno.

Tuttavia, tra gli azzurri serpeggia un po’ di amarezza per la sconfitta rimediata contro il Real Madrid. Il Napoli, infatti, ha giocato alla pari con i ‘Blancos’ almeno fino al 70’, ma poi è calato di condizione.

L’ultima parte della sfida del Bernabeu, di fatto, è stata contraddistinta dagli attacchi dal team spagnolo, il quale ha portato a casa il successo con le reti di Nico Paz e Joselu. I partenopei, al netto del ko, hanno mostrato comunque altri miglioramenti dopo quelli visti a Bergamo, ma nonostante questo bisogna registrare ‘l’arrivo di un allenatore’.

Come scritto dal quotidiano sportivo italiano il ‘Corriere dello Sport’, infatti, nel corso del ritiro del Napoli di Walter Mazzarri a Madrid c’è stata la visita di Diego Simeone a suo figlio Giovanni. Il ‘Cholo’, arrivato dall’Olanda dopo il successo del suo Atletico Madrid contro il Feyenoord, ha approfittato di qualche ora libera per trascorrere un po’ di tempo con il centravanti partenopeo.

Diego Simeone ha fatto visita a suo figlio Giovanni durante il ritiro del Napoli a Madrid

Nonostante la distanza, Giovanni Simeone ha un rapporto molto intenso con suo padre. Basti pensare che Diego Simeone era lo scorso maggio nel capoluogo partenopeo, ovvero quando la squadra azzurra vinse aritmeticamente lo Scudetto, proprio per stare vicino a suo figlio in quel momento così importante.

Lo stesso ‘Cholito’, infatti, ha confessato che suo padre (anche se camuffato) era tra la gran moltitudine di persone che si recò lo scorso 4 maggio al Murales dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli, ovvero quando il Napoli di Luciano Spalletti vinse ufficialmente il campionato ad Udine.