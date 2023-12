Sconfitta in Champions ed esonero, torna subito Garcia

La sconfitta in Champions League costa caro al tecnico: esonero in arrivo, Rudi Garcia verso il ritorno

La quinta e penultima giornata di Champions League è ormai in archivio e sono già arrivati i primi verdetti riguardo le squadre qualificate agli ottavi e quelle che invece sono costrette a salutare la competizione.

Mentre l’Italia è vicina a portare tutte e quattro le sue squadre alla prossima fase, non potrà fare en plein la Spagna che avrà solo tre squadre su quattro agli ottavi. Nell’ultimo turno disputato, infatti, è stata sancita l’eliminazione del Siviglia che è stato battuto 3-2 in rimonta dal PSV Eindhoven e si ritrova ultimo in classifica nel gruppo B con soli 2 punti.

Il club andaluso ha ancora la possibilità di qualificarsi per gli spareggi di Europa League, ma per farlo dovrà battere il Lens nell’ultima giornata, cosa per niente scontata. L’eliminazione brucia molto in casa Siviglia e questa potrebbe costare molto caro all’allenatore Diego Alonso, la cui posizione è molto traballante e nei prossimi giornipotrebbe essere sollevato dal suo incarico.

La vittoria dell’Europa League nella passata stagione non è servita a risollevare il Siviglia che pure quest’anno in Liga sta lottando per non retrocedere e si trova solo a +4 sulla terzultima posizione occupata dal Celta Vigo.

Al momento negativo in campionato ora si è andata ad aggiungere anche l’eliminazione dalla Champions League che mette il tecnico Diego Alonso in una posizione molto difficile.

L’allenatore uruguaiano era arrivato ad ottobre al posto di Mendilibar per risollevare la squadra dai bassifondi della classifica, ma finora non ci è riuscito e per lui potrebbe arrivare l’esonero nei prossimi giorni.

Il presidente degli andalusi Pepe Castro ha confermato la propria fiducia in Alonso, ma nel frattempo si sta già guardando intorno e, secondo Elgoldigital.com, avrebbe messo nel mirino Rudi Garcia, reduce dall’esperienza molto negativa al Napoli.

Siviglia, Alonso verso l’esonero: Rudi Garcia prepara il suo ritorno

Il tecnico francese è uno degli obiettivi della dirigenza andalusa qualora Alonso venisse esonerato, ma non è da scartare l’ipotesi di un ritorno di Mendilibar. Domenica contro il Villarreal, il tecnico uruguaiano sa di giocarsi molto ed in caso di nuova sconfitta l’esonero sarebbe certo, con Rudi Garcia che sarebbe pronto a subentrare e fare così il suo ritorno dopo neppure un mese dal suo addio al Napoli.

Il nome del transalpino, però, non riscalda più di tanto i tifosi andalusi che preferirebbero un tecnico più esperto e di maggior spessore per la panchina del loro club. Insomma per Garcia, qualora accettasse di diventare il nuovo tecnico degli andalusi, la strada sarebbe già in salita e dovrà essere cosciente che, al primo risultato negativo, potrebbe essere fortemente criticato proprio come accaduto in azzurro.