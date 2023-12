Sinner, cifre assurde: ecco il guadagno folle dell’ultimo periodo

Numeri da capogiro per il tennista altoatesino, protagonista di un’annata da record! Il suo conto in banca è cresciuto a dismisura

Con lo straordinario trionfo in Coppa Davis, ottenuto da vero trascinatore della squadra azzurra, Jannik Sinner ha messo la ciliegina su una stagione condotta a livelli altissimi. L’altoatesino è apparso sin da subito un giocatore diverso dal 2022, cresciuto sia fisicamente sia sotto l’aspetto del gioco, e ha confermato le buone sensazioni durante l’anno. Tanto da chiudere il 2023 alla quarta posizione del ranking Atp, impresa mai riuscita ad alcun esponente nella storia del tennis maschile italiano nell’Era Open.

Nel dettaglio, prima di salire sul tetto del mondo con la selezione nostrana, l’altoatesino aveva vinto l’Atp 250 di Montpellier, il Masters 1000 di Toronto e gli Atp 500 di Pechino e Vienna, nonché raggiunto altre tre finali – all’Atp 500 di Rotterdam, al Masters 1000 di Miami e alle Nitto Atp Finals – e svariati piazzamenti di prestigio.

La semifinale di Wimbledon, ad esempio, valsagli tantissimi punti preziosi e più di 700 mila euro di montepremi. A proposito, nelle ultime ore molti appassionati si stanno chiedendo: quanto ha guadagnato Sinner durante l’intero 2023? Facciamo due conti.

Stando ai dati forniti dai canali ufficiali dell’Atp, Sinner ha guadagnato grazie alle sue gesta sportive un totale di oltre 8 milioni di dollari. 8,3 per la precisione.

Un bottino meno pesante solo di quelli racimolati da Daniil Medvedev (9,2 milioni), Carlos Alcaraz (10,7 milioni) e Novak Djokovic (15,9 milioni). E già questo è incredibile, ma la cifra incassata dal classe 2001 tirolese diventa ancora più incredibile se si considerano anche gli introiti derivanti dagli sponsor.

Montepremi e sponsor, quanto ha guadagnato Sinner nel 2023? Le cifre da capogiro

Se infatti teniamo conto anche degli introiti derivanti dagli sponsor, il totale complessivo dei guadagni di Jannik sale ad una cifra prossima ai 30 milioni di euro. Dunque, le varie sponsorizzazioni gli sono fruttate quasi il triplo rispetto a quanto ha guadagnato giocando a tennis.

A incidere soprattutto vi è il contratto stipulato con la Nike, che in dieci anni gli corrisponderà un totale di 150 milioni di euro. Non male per un ragazzo di appena 22 anni. Staremo a vedere se nel 2024 riuscirà a confermarsi a questi livelli. Certo è che noi, solo con quello che ha guadagnato durante la stagione appena conclusasi, potremmo viverci almeno due vite.