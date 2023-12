Addio Osimhen: via libera e sostituto bloccato

Osimhen torna in forma e a far paura alle difese, su di lui però le avances di una squadra si fanno sempre più insistenti.

Appena rientrato dopo sei gare fuori, Victor Osimhen ha subito fornito l’assist vincente ad Elmas anticipando un avversario in scivolata a Bergamo. Contro il Real Madrid poi, il ventiquattrenne ha fatto le prove generali per provare ad esserci dal 1′ contro l’Inter.

Il problema è rappresentato solo da un tema: il calciomercato. I migliori calciatori del Napoli sono ovviamente attenzionati dalle big europee già da quando hanno vinto lo scudetto e tra gol, prestazioni ed età, Osimhen è naturalmente uno di quelli che attira di più l’attenzione.

Secondo più voci, tra l’altro, all’estero ci sarebbero già squadre pronte a mettere mano al portafogli per il nigeriano, comunque prossimo al rinnovo col Napoli come annunciato ieri da De Laurentiis.

Gli azzurri non vorrebbero cederlo a gennaio, ma secondo 90min il classe ’98 è nel mirino del Chelsea per il mercato invernale.

Osimhen potrebbe comunque lasciare Napoli in estate, non a caso la dirigenza azzurra si sta già muovendo per il suo erede.

Addio Osimhen in estate, Boniface e Adams nel mirino del Napoli per l’eredità del nigeriano

Sempre secondo 90min, i campioni d’Italia in carica avrebbero messo tra le proprie opzioni sia Victor Boniface del Bayer Leverkusen che Akor Adams del Montpellier.

Boniface ha 22 anni, ha già giocato 4 partite con la maglia della Nigeria ed è arrivato in Bundesliga a luglio del 2023. In passato giocava con il Royale Union Saint-Gilloise ed il Leverkusen lo ha preso per soli 20 milioni. Sarà difficile però pagarlo meno di 50, visto che il ragazzo sta crescendo anche nel campionato tedesco dove ha già messo a segno 7 gol in 12 partite. 4 reti in 5 gare invece, il nigeriano le ha segnate in Europa League.

Adams di anni invece ne ha 23, e anche lui è appena arrivato in una nuova squadra. Precisamente in Ligue 1. Il classe 2000 è arrivato dai norvegesi del Lillestrøm per 4,5 milioni di euro e rappresenterebbe un’opzione più economica visto che il costo del cartellino sarebbe di circa 8 milioni. Il ragazzo di Kogi State ha segnato già 7 gol in 13 partite nel massimo campionato francese.

Nei prossimi mesi il Napoli prenderà una decisione sul post Osimhen, anche se per il centravanti nigeriano De Laurentiis – specie con il rinnovo contrattuale – non intende scendere sotto la soglia dei 150/120 milioni di euro.