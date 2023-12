Dal Napoli alla Juventus: si chiude con 25 milioni

È Napoli-Juventus sul calciomercato: il club che ha conquistato l’ultimo scudetto ed il sodalizio piemontese stanno seguendo un giovanissimo indicato come futuro campione

Napoli e Juventus, come è accaduto già alcune volte anche nel recente passato, si contendono alcuni elementi molto interessanti in sede di calciomercato. C’è ad esempio un nome di comprovato valore che è stato accostato tanto ai campioni d’Italia quanto ai bianconeri.

In questo caso si tratta di Thomas Partey, trentenne centrocampista dell’Arsenal. Un giocatore che potrebbe garantire spessore, centimetri e tanta quantità in mezzo al rettangolo di gioco, con anche una buonissima dose di tecnica. Ma non si tratta del solo elemento che finirebbe con il trovarsi in mezzo a Napoli e Juventus.

C’è anche un altro calciatore – ma non è il solo come vedremo – che sia Meluso che Giuntoli starebbe seguendo e che ha suscitato l’interesse anche di altri club di primo piano del calcio europeo (e di fatto mondiale).

Gli scouting di Napoli e Juventus starebbero seguendo un giovane ritenuto però già sufficientemente rodato per potere compiere il grande salto in un calcio complicatissimo ed intenso come quello italiano.

La cifra in ballo non è certo di poco conto. Il giocatore conteso da Napoli e Juventus infatti è valutato almeno 25 milioni di euro, ma si potrebbe benissimo arrivare almeno a trenta milioni.

E questo in virtù sia di un contratto in scadenza solamente a giugno del 2026, delle ottime prestazioni anche in ambito europeo del diretto interessato e della presenza di più contendenti che potrebbero scatenare un’asta.

Il calciatore sotto alla lente di ingrandimento degli osservatori azzurri e bianconeri è il bravissimo Arthur Vermereen.

Napoli-Juventus, duello di calciomercato per Vermereen: tutti i dettagli

Parliamo di un centrocampista centrale bravo in entrambe le fasi, perno della compagine belga dell’Anversa. Vermereen compirà 19 anni il 7 febbraio del 2005 ma viene già considerato un veterano, talmente sa esprimersi con sicurezza con il pallone tra i piedi.

Ad ottobre del 2022, poi ,Vermereen ha anche fatto il proprio esordio con la nazionale maggiore del Belgio. Il Napoli non è solo nella corsa per il giocatore, ma oltre alla già citata Juve ci sarebbero pure il Barcellona ed altre squadre spagnole ed inglesi, tutte desiderose di mettere questo gioiellino sotto contratto.

Il Napoli vuol provarci, la Juventus pure ma – appunto – la forte concorrenza rende l’operazione molto complicata. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.