Dal Napoli all’Inter: Marotta piazza il doppio colpo a zero

L’Inter è molto attiva sul calciomercato e potrebbe presto centrare un doppio colpo a parametro zero: arrivano da una diretta rivale come il Napoli

La Serie A va avanti tra difficoltà relative gli infortuni e i tanti impegni in calendario, con diverse big che hanno tutta l’intenzione di restare in testa alla classifica. L’Inter deve continuare a macinare punti cercando di tenere il muso davanti alla Juve di Massimiliano Allegri e di resistere al rientro di Napoli e Milan.

I nerazzurri hanno già a disposizione tanta qualità, probabilmente si tratta della migliore rosa del campionato, ma Marotta e Ausilio sono ancora attivi sul calciomercato italiano e internazionale per selezionare i profili adatti a innalzare ulteriormente il livello del gruppo e colmare i buchi in rosa. Nonostante i tanti uomini a disposizione e l’imminente rinnovo di Mkhitaryan, la Beneamata non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare calciatori appetibili a parametro zero, e in quest’ottica segue da vicino le evoluzioni per il futuro di Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco piace e si integrerebbe alla perfezione nel gioco di Simone Inzaghi, ma dà ancora priorità al rinnovo con il Napoli. Il contratto è in scadenza a giugno 2024 e se nei prossimi mesi non arriverà la firma, allora sia i nerazzurri, sia la Juventus sarebbero pronti a investire su di lui. E non è l’unico nome che potrebbe passare dai partenopei ai milanesi.

L’Inter ne prende due dal Napoli, arrivano a zero

Oltre a Zielinski, infatti, c’è anche da tenere in forte considerazione il futuro di Alex Meret. Anche il contratto dell’estremo difensore scadrà alla fine dell’attuale stagione, anche se c’è un’opzione in favore del Napoli per un altro anno per il rinnovo di contratto.

Il classe 1997 non sta vivendo un periodo positivo tra i pali dei campani e nelle ultime partite è inciampato in diversi errori che hanno inciso sul percorso dei suoi. Le critiche non mancano e la possibilità che cambi maglia alla fine della stagione non è così remota. Anche in questo caso, l’Inter non si farebbe trovare impreparata, con la necessità di acquistare un portiere di primo livello da affiancare a Yann Sommer.

Secondo quanto riporta ‘Sport Virgilio’, la possibilità intriga la dirigenza, anche se non sarà la priorità dei prossimi mesi, ma una possibilità che potrebbe essere giusto cavalcare. Tra Zielinski e Meret, l’Inter potrebbe prelevare due big dal Napoli e senza un esborso economico così alto.