È tutto vero: il Napoli prende un altro Maradona

Il club azzurro, sempre a caccia di giovani talenti, si sarebbe mosso per un giovane dalla parentela importante

Proprio qualche giorno fa, esattamente il 25 novembre, il nuovo Napoli di Walter Mazzarri si imponeva a Bergamo nella prima uscita stagionale del tecnico che, a distanza di oltre 10 anni dall’addio alla città, è tornato in sostituzione di Rudi Garcia. Una data che resterà certamente impressa nella memoria dell’allenatore toscano, ma che nella mente e nel cuore di tutti i tifosi azzurri riporta alla memoria ben altro.

Nello stesso giorno di tre anni prima, infatti, moriva il Re. Il simbolo di una città intera. Un riferimento per generazioni e generazioni di sportivi non solo napoletani, non solo italiani, ma di tutto il mondo. Stiamo parlando ovviamente di Diego Armando Maradona, l’uomo in memoria del quale la città partenopea ha immediatamente intitolato il suo impianto di gioco.

L’uomo per il quale, al termine del suddetto match contro la formazione orobica, i tifosi azzurri hanno organizzato una fiaccolata all’esterno dello stadio di Fuorigrotta per onorarne la memoria a tre anni esatti di distanza dalla sua dolorosa scomparsa.

La favola di Maradona a Napoli, lungi dall’essere finita col suo addio al calcio o con la sua morte, potrebbe rivivere ora grazie ad un’operazione di mercato che, secondo quanto riferito dal giornalista Sebastian Srur di Radio Continental, la società di Aurelio De Laurentiis starebbe portando avanti.

Hernan Lopez, il nuovo obiettivo del Napoli è il pronipote di Diego

Lui si chiama Hernán López Muñoz, ha 23 anni, gioca al Godoy Cruz in prestito dal River Plate e, nel suo albero genealogico, può vantare una parentela che non può non far sognare e commuovere i tifosi azzurri.

Il bisnonno paterno del calciatore – alto 169 cm e di ruolo trequartista, qualcosa più di una coincidenza – era Diego Maradona ‘Chitoro’, il padre del Pibe de Oro, che lavorava in una fabbrica chimica. La sua bisnonna paterna è Dalma Salvadora Franco, la celebre ‘Tota’ della canzone che ha accompagnato l’Argentina nel trionfo mondiale di Qatar 2022. Ovvero la mamma del fuoriclasse che ha per sempre legato il suo nome a Napoli.

Il che significa che il giovane classe 2000 è il pronipote del grande Diego Armando. Come detto, il calciatore milita in Primera Divison con la maglia del Godoy Cruz. In questa stagione ha segnato due reti e fornito due assist nelle tredici partite disputate. Il club campano starebbe trattando il suo arrivo direttamente col River Plate, proprietario del cartellino del fantasista, il cui contratto con Los Millionarios scadrà il 31 dicembre del 2024.

