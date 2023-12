Foto esagerata, stavolta è proprio troppo: Paola Saulino da andare ai matti

Paola Saulino sempre più oltre i suoi limiti, la influencer partenopea accende la passione dei fan come non mai con scatti davvero illegali

Voglia di stupire, mettersi in mostra, esprimere se stessa in tutte le forme e stuzzicare la fantasia del suo pubblico. Questo caratterizza da sempre Paola Saulino, ormai diventata una delle influencer più celebri sui social per il proprio fare provocante, una icona immediatamente riconoscibile e sulla quale si può fare affidamento se si è alla ricerca di immagini dalla sensualità esplosiva.

La sua notorietà in grande stile sulle scene è cominciata nell’autunno del 2016, nel pieno della campagna elettorale per il referendum costituzionale dell’epoca. Paola invitò a modo suo gli aventi diritto al voto a votare per il ‘no’ alla riforma voluta da Matteo Renzi, indicendo il cosiddetto ‘Pompatour‘, con il quale avrebbe ‘ringraziato’ coloro che avrebbero aderito alla sua petizione.

Da allora, per lei, una escalation sui social, proponendosi in maniera sempre più anticonformista e controcorrente, all’insegna di una sensualità stratosferica, con forme da urlo sempre in risalto. E che sono state applaudite a più riprese grazie a scatti, servizi fotografici, video di vario genere, dirette e rubriche ‘piccanti’ anche a sfondo calcistico (è una grande appassionata e tifosissima del Napoli). Tutto questo l’ha portata oggi ad avere una platea da oltre 230 mila followers su Instagram, ma anche a incorrere più volte nel ban della community per immagini davvero ai limiti (e oltre) della censura.

Paola Saulino, la maglietta sale troppo e scopre quasi tutto: il dettaglio del lato A incendia Instagram

Limiti che Paola decide di testare ulteriormente, con un post che racchiude scatti davvero favolosi e che giocano sul vedo-non vedo più che mai, infiammando in un attimo la passione dei followers.

Paola si esibisce con una maglietta tirata su fin quasi a scoprire dal di sotto il vertiginoso lato A. Le cui curve si intravedono quanto basta, con un dettaglio super provocante in primo piano che accende la voglia di zoom.

Come avviene anche per il suo perizoma striminzito, praticamente un filo. Atmosfera che si fa a dir poco bollente, il risultato è scontato: like inevitabili, così come i commenti che la omaggiano come uno dei sogni proibiti del momento di tutti gli italiani. Ecco alcuni messaggi che si possono leggere sulla sua bacheca: “Spaziale”, “Ci fai volare in alto”, “Mamma mia”, “Sei fuori concorso”, “Quanta roba”, “Sei tutta da mangiare”.