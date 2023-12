Il Napoli spiazza tutti: 25 milioni, affare in Belgio

In attesa del big match di stasera contro l’Inter di Simone Inzaghi, in casa Napoli bisogna registrare delle novità di calciomercato

Il Napoli di Walter Mazzarri è caduto martedì sera al Bernabeu contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti con il risultato finale di 4-2. Nonostante quello che dice il tabellino, di fatto, il team partenopeo si è mostrato per più di un’ora di gioco alla pari dei ‘Blancos’. Tuttavia, esattamente dopo il 68’, la condizione fisica degli azzurri è calata, facendo così guadagnare campo agli spagnoli.

L’episodio decisivo è stato l’errore di Alex Meret sul tiro di Nico Paz, anche se l’estremo difensore italiano aveva precedentemente salvato i suoi per ben tre volte. Nei minuti finali, con il Napoli in avanti per cercare di un disperato pareggio, c’è stato invece il gol di Joselu.

Al netto del ko, quindi, in casa partenopea c’è molta più fiducia dopo la prestazione fornita al Bernabeu contro il Real Madrid.

Una volta archiviato il quarto turno della fase a gironi della Champions League, il Napoli è atteso dal big match di stasera dello Stadio Diego Armando Maradona contro l’Inter capolista.

Gli azzurri, in caso di successo, hanno infatti l’occasione di tornare nella lotta Scudetto. Tuttavia, in attesa del match contro la squadra di Simone Inzaghi, per il club partenopeo bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato.

Calciomercato, il Napoli ha messo gli occhi su Arhtur Vermeeren dell’Anversa: ecco tutti dettagli

Secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb’, infatti, il Napoli è sulle tracce del centrocampista Arthur Vermeeren dell’Anversa. Nonostante la giovane età, classe 2005, il calciatore è un uomo chiave della squadra campione in carica del Belgio, vista anche la fascia da capitano indossata nel match di Champions League contro il Porto.

Il Napoli, di fatto, ha bisogno di rinforzi a centrocampo, anche se bisogna registrare un duro ostacolo per arrivare ad acquisire le prestazioni a titolo definitivo di Arthur Vermeeren.

L’Anversa, infatti, vuole la bellezza di 25 milioni di euro per lasciare andar via uno dei suoi maggiori talenti. Questa trattativa, di fatto, potrebbe concretizzarsi la prossima estate, anche se c’è il rischio che il costo del cartellino del giocatore aumenti ancora di più.

Se Arthur Vermeeren dovesse essere convocato dal Belgio per il prossimo Europeo, infatti, l’Anversa potrebbe chiedere una cifra molto superiore. Anche perché ci sono altre squadre che lo seguono oltre al Napoli: dalla stessa Juventus, passando per l’Arsenal, al Barcellona.