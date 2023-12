La decisione è presa, se ne va: saluta Napoli a gennaio

In casa Napoli si continua a parlare del suo futuro: possibile cessione nell’imminente calciomercato di gennaio, ecco tutti i dettagli

Walter Mazzarri raccoglie i cocci della sconfitta di Madrid e pensa già al prossimo big match del ‘Maradona’ contro l’Inter. Altra partita decisiva, questa volta per rimanere sicuri del quarto posto e rosicchiare qualche punto alla prima della classe, rendendo così la corsa Scudetto ancora più interessante.

Per il tecnico toscano sarà una partita importante, la prima davanti al pubblico di uno stadio che conosce alla perfezione. E sarà anche l’occasione per far tornare l’impianto il fortino azzurro di un tempo: di fatti, in questa stagione, il Napoli ha raccolto la maggior parte dei punti in trasferta.

In casa ha subito stop improvvisi e dolorosi contro Lazio, Fiorentina, Milan ed Empoli. Ci sarà quindi da invertire un trend preoccupante, ma l’allenatore azzurro è consapevole della forza della sua rosa e contro la sua ex squadra tenterà tutto pur di portare a casa tre punti pesanti.

Occhio al campo, ma anche al prossimo calciomercato, con una serie di calciatori che potrebbero dire addio a causa del loro scarso impiego.

Qualche scampolo di partita in Champions, facendogli assaggiare l’aria del ‘Bernabeu’, ma è troppo poco per lui, un difensore in costante crescita che ha bisogno di giocare.

Alessandro Zanoli, pupillo di Cristiano Giuntoli ai tempi del Carpi che l’ex dirigente azzurro ha voluto fortemente a Napoli, si trova ora in difficolta: lui vorrebbe giocare in maniera più costante, tuttavia è abbastanza consapevole della difficolta della cosa vista la presenza ‘ingombrante’ di Giovanni Di Lorenzo, capitano e leader indiscusso del gruppo.

Napoli, Zanoli via: possibile altro prestito a gennaio

Il Napoli tiene molto a Zanoli, in estate rifiutò gli approcci di top club come lo Sporting Lisbona. Ma è evidente che il prossimo gennaio sarà lo stesso terzino 23enne a chiedere maggiori opportunità di giocare. Un po’ come fece un anno fa, quando decise di accasarsi a Genova, sponda Samp, giocando con regolarità agli ordini dell’allora allenatore Stankovic.

Discussioni aperte anche con l’agente del ragazzo, Alessandro Moggi, che in estate aprì alla cessione del terzino di Carpi più volte e in varie interviste. Futuro del ragazzo quindi tutto da decifrare, ma con molta probabilità non sarà ancora al Napoli.

Il suo cartellino potrebbe venir utilizzato anche come merce di scambio per arrivare a uno degli obiettivi in entrata di Meluso e soci, anche se l’ipotesi nuovo prestito rimane la più plausibile.