Serie A: trattativa lampo per Samardzic, beffata la Juventus

Uno dei nomi destinati ad infiammare le prossime sessioni di mercato in Serie A è sicuramente quello di Lazar Samardzic. In tal senso, una big sta accelerando per chiudere questo colpo ed assicurarsi le prestazioni di questo talento. Beffata la Juventus, che da tempo aveva individuato in lui un rinforzo ideale per la linea mediana.

Siamo al cospetto di uno dei talenti migliori che il calcio italiano offre. Senza ombra di dubbio. Lazar Samardzic ha una classe con pochi eguali in giro per l’Europa e, per quanto già forte, ha dei margini di crescita impressionanti. Non a caso questa estate era praticamente fatta per il suo passaggio all’Inter, poi la trattativa si è arenata a causa di mancati accordi tra il padre, l’agente ed i nerazzurri. Piace anche molto a Cristiano Giuntoli per rinforzare la mediana della Juventus, privata a causa di lunghe squalifiche sia di Paul Pogba che di Nicolò Fagioli. Adesso però un’altra grande del nostro calcio è pronta a chiudere per lui.

Serie A, trattativa lampo per il talento dell’Udinese

L’anno scorso ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità ma in questa stagione dovrà alzare l’asticella. L’Udinese, infatti, per salvarsi ha bisogno che lui si erga a leader e faccia il definitivo salto di qualità. Intanto la big prepara l’affondo.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, il Napoli, visto che non si sblocca la trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski, avrebbe individuato in lui il suo erede ideale. I costi dell’operazione – si legge – sarebbero anche contenuti visti gli ottimi rapporti tra le due società. Classe 2002, rappresenterebbe anche un ulteriore ringiovanimento della rosa.

Samardzic il dopo Zielinski, il Napoli ci riprova

Questa deve essere la stagione della consacrazione per il talento serbo in forza all’Udinese. Fino a questo momento, infatti, ha mostrato dei lampi tipici del campione e del predestinato, ma ora serve fare un altro salto in avanti. Il Napoli lo osserva con molta attenzione da tanto tempo ed ha individuato in lui, anche per caratteristiche, l’erede ideale di Piotr Zielinski. Si tratta di una pista da tenere attentamente sotto osservazione per gennaio sicuramente, ma in particolar modo per l’estate.