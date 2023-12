Sgarbo all’Inter, De Laurentiis chiude l’affare a zero

Il Napoli si sta muovendo per andare a rinforzare la propria rosa: in questo senso De Laurentiis sta lavorando per anticipare l’Inter. Possibile colpo a zero!

Napoli-Inter è un vero e proprio proprio big match che già potrà dire tanto per la lotta ai vertici. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, oltre a restare concentrato sul presente, sta già guardando anche al futuro. L’obiettivo, per un giocatore in particolare, è quello di superare la stessa Inter.

Dopo aver preso la decisione di esonerare Rudi Garcia e di riportare sulla panchina azzurra Walter Mazzarri, il patron azzurro sta continuando a pensare alle prossime mosse. In questo senso c’è un giocatore che piace parecchio al presidente e per cui si starebbe già lavorando per averlo a parametro zero a giugno.

Si tratta di Nahitan Nandez, nelle ultime ore accostato prevalentemente all’Inter anche e soprattutto per le parole del suo agente.

Pablo Bentancur, ai microfoni di ‘Carve Deportiva’, ha infatti solamente pochi giorni fa dichiarato: “Il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e abbiamo già ricevuto diverse chiamate, una è dell’Inter”.

Parole che però il Ceo interista Beppe Marotta ha voluto prontamente smentire a’Mediaset Infinity’, prima dela sfida di Champions col Benfica “Per quanto riguarda le dichiarazioni dei procuratori, le disconosciamo, con tutto il rispetto, questa di Nandez è una fake news“. A interessare al Napoli, in ogni caso, è la volontà di De Laurentiis di approfittarne e garantirsi il cartellino per giugno.

Napoli, obiettivo Nandez a parametro zero: De Laurentiis ha le idee chiare

L’Inter quindi si sarebbe tirata fuori, pubblicamente, tramite le parole di Marotta dalla corsa al cartellino di Nahitan Nandez. Il Napoli vorrebbe approfittarne e garantirsi il suo passaggio a giugno 2024 a parametro zero.

Il centrocampista, adattabile anche al ruolo di esterno, finirà infatti sul mercato sicuramente con la fine di questa stagione (se non prima, se qualcuno dovesse affondare, a prezzo di saldo a gennaio). E il più interessato di tutti ad averlo in rosa è proprio il De Laurentiis.

Il presidente del Napoli vorrebbe ritornare sulla pista inseguita già in passato e mettere a segno un ottimo colpo, in più a parametro zero. Tanto a questo punto dipenderà anche dalla volontà dell’uruguaiano, ma il club azzurro vuole provarci in ogni caso. Staremo a vedere.