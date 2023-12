Sinner, che rivelazione: ribaltone per il 2024

Il classe 2001 nostrano ha fatto un annuncio in vista della prossima annata tennistica: c’è una novità rispetto al passato

Jannik Sinner ha terminato il suo 2023 come meglio non poteva: la vittoria della Coppa Davis ha rappresentato una vera e propria ciliegina su una stagione condotta a livelli altissimi, condita da sette finali, quattro titoli e dall’ingresso nella top-5 del ranking mondiale. L’azzurro, per la precisione, chiuderà l’anno da quarta forza del circuito, risultato mai ottenuto prima da un tennista italiano nell’Era Open.

Reduce dal trionfo di Malaga con la selezione nostrana, l’altoatesino ha staccato la spina e si sta godendo un meritato riposo.

Ricaricare le batterie nel modo giusto sarà fondamentale in ottica di un 2024 in cui ci si aspetta tanto da lui, soprattutto in ambito Slam: vincerne uno significherebbe dare un’ulteriore svolta alla sua giovane ma già straordinaria carriera, superando definitivamente le porte dell’olimpo di questo sport.

Riposo, preparazione e non solo: la programmazione di Jannik Sinner dopo la vittoria della Coppa Davis

Prima di congedarsi, però, Jannik si è riunito con il suo staff e ha fatto il punto della situazione in vista delle prossime settimane. Durante l’incontro si è stabilità la data in cui tornerà ad allenarsi e la programmazione di gennaio, febbraio e marzo.

Sinner riprenderà ad allenarsi la settimana prossima, quando un volo aereo lo porterà ad Alicante per svolgere la preparazione invernale assieme al suo staff e al giovane tennista Luca Nardi.

Successivamente, a differenza degli anni scorsi, non giocherà tornei ufficiali prima dell’Australian Open (14-28 gennaio), ma solo una esibizione, la Kooyong Classic, che vedrà impegnati, tra gli altri, anche Holger Rune e Karen Khachanov. Il suo obiettivo è arrivare sul cemento di Melbourne più fresco possibile.

Dopo la parentesi australiana, il tennista tirolese sarà impegnato all’Atp 250 di Marsiglia (5-11 febbraio) e all’Atp 500 di Rotterdam (12-18 febbraio), palcoscenico sul quale quest’anno si è spinto in finale, cadendo poi sotto i colpi di Daniil Medvedev.

Da notare che l’azzurro non parteciperà all’Atp 250 di Montpellier (29 gennaio-4 febbraio), dove è campione in carica. Una decisione probabilmente dovuta all’estrema vicinanza con l’Happy Slam. Detto ciò, veniamo agli ultimi due appuntamenti ufficialmente noti: i Masters 1000 di Indian Wells e Miami che, come di consueto, andranno in scena uno dietro l’altro, tra il 6 e il 31 marzo prossimo.