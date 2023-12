Arriva in prestito: colpaccio Juve, ex Napoli ad un passo

Un trasferimento di primo piano con protagonista un ex Napoli potrebbe avere luogo nei prossimi mesi, con tanto di approdo alla Juventus. Ecco i dettagli

Un ex Napoli alla Juve, è quello che potrebbe capitare la prossima estate, con il drappello di calciatori azzurri che alla fine si ritroverebbero a finire in bianconero che potrebbe arricchirsi di un nome ulteriore.

Dopo avere assistito nel corso degli ultimi anni agli ingaggi di Gonzalo Higuain e di Arkadiusz Milik, nella Torino che i tifosi napoletani meno amano potrebbe andarci un altro elemento che era stato in Campania per quattro anni, prima di cambiare aria nell’estate del 2022.

Questo ex Napoli fu acquistato con tante aspettative ad accompagnarne l’approdo all’ombra del Vesuvio, nel 2018. E la cifra che Aurelio De Laurentiis spese all’epoca fu di trenta milioni di euro. Tra alti e bassi alla fine il giocatore in questione riuscì a fare la sua parte, anche se nella parte finale della sua esperienza quadriennale in azzurro finì con l’attirarsi numerose critiche.

Colpa di un atteggiamento in campo a volte fin troppo pigro e svogliato, e di una scarsa predisposizione a correre. Ma quando aveva il pallone tra i piedi nessuno riusciva a toglierglielo.

Stiamo parlando di Fabian Ruiz, che il 30 agosto del 2022 venne ceduto dal Napoli al Paris-Saint Germain per 23 milioni di euro, con gli azzurri che evitarono il rischio di perderlo eventualmente a parametro zero. In Francia il 27enne spagnolo ha vinto una Ligue 1, proprio mentre Di Lorenzo e compagni si laureavano campioni d’Italia.

Ma non lo ha fatto da assoluto protagonista, nonostante un minutaggio elevato. La stessa storia si sta ripetendo quest’anno, con Fabian Ruiz che alterna partite giocate da titolare ad altre invece nel corso delle quali viene chiamato dalla panchina.

Ex Napoli, Fabian Ruiz alla Juventus nel calciomercato estivo 2024

Nonostante l’allenatore Luis Enrique gli stia comunque dimostrando fiducia, l’ex Betis Siviglia potrebbe fare le valigie. Per ritornare proprio in Serie A, per andare proprio alla Juventus. Cosa che di certo contribuirebbe a renderlo ancora meno popolare agli occhi dei tifosi napoletani.

Nonostante l’allenatore Luis Enrique gli stia comunque dimostrando fiducia, l’ex Betis Siviglia potrebbe fare le valigie. Per ritornare proprio in Serie A, per andare proprio alla Juventus. Cosa che di certo contribuirebbe a renderlo ancora meno popolare agli occhi dei tifosi napoletani.

Pare anche che il ds bianconero Giuntoli e la dirigenza del club francese stiano già parlando da tempo del possibile trasferimento di Fabian Ruiz in Piemonte.

I parigini vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto fissato come minimo a 25 milioni di euro. La Juve starebbe spingendo per un semplice diritto di riscatto.

E poi c’è da considerare il pesantissimo ingaggio di 9 milioni di euro lordi all’anno di Fabian, circa 6 al netto. Comunque tanti anche per la Juventus. il cui piano sarebbe anche quello di abbassare la cifra per l’eventuale riscatto a 20 milioni.

Margini di trattativa per fare si che tutte le parti in causa siano soddisfatte comunque ce ne sono. Intanto a Napoli il calciatore è stato già dimenticato da tempo grazie a tutto quello che di buono stanno facendo i vari interpreti del reparto nevralgico del campo ora allenati da Walter Mazzarri.