Il Napoli cambierà ancora a giugno prossimo. Ecco la nuova idea di Aurelio De Laurentiis, dal Bayern agli azzurri

Il Napoli non dovrebbe modificare la propria rosa a gennaio, anche perché quella attuale è quasi per intero quella che ha vinto lo scudetto. Mazzarri dovrebbe quindi poter lavorare ancora con questo gruppo nonostante le offerte per i calciatori migliori.

Proposte importanti potrebbero arrivare già nell’ormai imminente finestra invernale, per esempio per Victor Osimhen a un passo dalla firma sul rinnovo e che il patron azzurro De Laurentiis non ha per nulla intenzione di cedere a stagione in corso.

Più probabile che alla fine dell’attuale stagione il classe ’98 venga sacrificato per riuscire a condurre il prossimo calciomercato, magari non perdendo altri pezzi pregiati. Ma il nigeriano potrebbe non essere l’unico a partire.

Ci sono elementi non molto utilizzati che infatti potrebbero reclamare spazio e dire addio a fine annata. Tra loro c’è anche Alessio Zerbin, che dopo diversi anni in prestito è alla seconda stagione con la maglia azzurra.

Il classe ’99 sta però trovando poco spazio, e allora questa potrebbe davvero essere la sua ultima parentesi napoletana. In estate per lui e per almeno altri due calciatori potrebbe esserci la necessità di cambiare aria.

Dal Bayern al Napoli, De Laurentiis fa lo scambio col Frosinone: i dettagli

Le ultime di calciomercato vedrebbero Zerbin al centro di una possibile trattativa in Serie A. Anziché monetizzare dalla sua cessione, il Napoli penserebbe di inserire il novarese in una operazione con il Frosinone, club ‘amico’.

Oggetto del desiderio azzurro la punta nonché esterno Marvin Cuni.

Di Zerbin c’è un ottimo ricordo nella città dei Leoni gialloblù, avendo l’attaccante giocato allo ‘Stirpe’ due stagioni fa.

Cuni invece sta facendo bene in massima serie, dove ad oggi ha collezionato un gol e un assist in 11 gare. Il classe 2001 arriverebbe alla corte del Napoli dopo aver girovagato per diverse stagioni.

Dopo aver giocato in Baviera, al Bayern Monaco, senza però mai esordire in prima squadra, Çuni ha militato nel Sonnenhof Großaspach, nel Paderborn e al Saarbrücken. Nell’estate scorsa, il Frosinone lo ha preso a parametro zero, piazzando davvero un colpo importante.

Il club ciociaro preferirebbe fare cassa, considerato che sul talento albanese c’è già l’interesse di diverse società, anche se un elemento come Zerbin potrebbe davvero stuzzicare il presidente Stirpe. Staremo a vedere.