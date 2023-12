Erede Osimhen: 25 milioni, De Laurentiis batte Milan e Inter

In casa Napoli si pensa al futuro. La società partenopea pensa a chi potrebbe sostituire Victor Osimhen e ha un nome in pole sul proprio taccuino.

Dopo un inizio complicato il Napoli campione d’Italia sta provando man mano a risalire la china. L’avvento di Mazzarri al posto di Rudi Garcia ha riportato il buon umore tra i tifosi e negli ultimi giorni è arrivata un’altra buona notizia. Il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto durante la premiazione per l’evento Campania Felix regalando una vera e propria bomba di mercato.

Il patron azzurro – oltre a disquisire con il Comune per la questione stadio – ha parlato di calciomercato e ha praticamente annunciato il rinnovo di Victor Osimhen.

Sebbene manchi l’ufficialità su carta il patron azzurro ha infatti dichiarato ai cronisti presenti: “Per Osimhen siamo alla firma che era in sospeso dall’estate”.

Annuncio fondamentale visto che il nigeriano aveva il contratto in scadenza nel 2025 e ora grazie a questo nuovo accordo il Napoli avrà più controllo nella gestione delle trattative sul suo futuro.

Infatti il futuro di Osimhen è praticamente segnato e l’attaccante dirà addio a fine stagione. Sul calciatore ci sono club di Premier League e arabi e il Napoli spera di monetizzare il più possibile. Non si è discusso di possibili clausole ma gli azzurri vogliono avvicinare la cifra di 150 milioni di euro dalla cessione del calciatore e i tifosi sperano che possano servire per ricostruire la squadra. Intanto per l’attacco la società partenopea ha una priorità.

Con il futuro di Osimhen lontano dalla Serie A il Napoli lavora anche al possibile sostituto. La pista Jonathan David non scalda più come un tempo e il canadese vive un periodo di crisi al Lille. Attenzione anche a Guirassy dello Stoccarda, ma in pole secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe il giovane talento olandese Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna.

Napoli, De Laurentiis pesca in Serie A

Talento e grandi margini di crescita, il Napoli lo sta constatando in questa serie A e valuta seriamente il calciatore, considerato da alcuni come un ‘nuovo Ibrahimovic’.

Su Zirkzee c’è da tempo il Milan con anche l’Inter ed altri club europei che monitorano le sue prestazioni, il Napoli – dal canto suo – può presentare subito un’offerta importante e non avrebbe problemi ad accontentare il Bologna sulla richiesta da 25 milioni di euro.

Via Osimhen e dentro Zirkzee e magari il club utilizzerebbe parte del restante ricavato per rinforzare gli altri reparti. Il Napoli pensa al futuro e Zirkzee è uno dei primi nomi per l’attacco.