Lato A in faccia: Ferragni da impazzire

Curve in evidenza per Chiara Ferragni che ha deciso di indossare degli abiti particolari: lato A in mostra per la regina del web.

La nuova vita di Chiara Ferragni e Fedez è iniziata ufficialmente, dopo il periodo di lavori la coppia più famosa del web si è finalmente trasferita nella sua nuova dimora. Residenza nel quartiere CityLife di Milano per i due che, come al solito, hanno fatto discutere il web per quanto riguarda la scelta dell’arredamento. Per festeggiare questa parentesi tutta da vivere, la reginetta dei social ha deciso di concedersi un viaggio.

Anche dall’altra parte del mondo l’influencer più famosa d’Italia è riuscita a lasciare tutti senza parole, merito degli outfit che ha deciso di indossare e della sua bellezza messa in risalto proprio dai capi di abbigliamento tipici del posto. Lato A in bella mostra per la Ferragni che ha ancora una volta suscitato più di qualche polemica.

Critiche immancabili nella vita della star del web che ormai sembra averci fatto il callo. Quando si hanno così tanti seguaci, lei da sola ne può vantare oltre 30 milioni, diventa più facile incontrare qualcuno sempre pronto a storcere il naso. La maggior parte del pubblico sembra però aver apprezzato la sua sensualità.

Chiara Ferragni in viaggio: l’outfit scuote il web

Secondo qualcuno, quelli indossati da Chiara Ferragni sarebbero abiti troppo scollati, quasi irrispettosi verso la cultura dell’India. Viaggio in Asia, un po’ per affari e un po’ per piacere, per lei che non è affatto passata inosservata per le vie di Nuova Dehli. Vestito succinto dai toni caldi per l’influencer milanese che ha naturalmente documentato la sua esperienza indiana attraverso i propri social ufficiali.

Tante critiche ma moltissimi apprezzamenti nei suoi confronti che ogni volta che decide di mettere in mostra le sue grazie attraverso i vestiti, riesce a scuotere il mondo dei social come nessun altro. In questi giorni la Ferragni ha anche ammesso di venir fermata per le strade della città da tantissime persone, la sua fama è arrivata persino lì.

Confessione particolare da parte della reginetta dei social che con un pizzico di modestia ha anche rivelato che non tutti la fermano perché la riconoscono, molti le chiedono un selfie semplicemente per il suo aspetto. In India non è infatti scontato incontrare persone come lei, con i capelli biondi e con gli occhi azzurri, e questo ha destato particolare curiosità nei confronti degli abitati del posto.