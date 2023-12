Mazzarri ha già un’altra panchina: ritorno choc

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri dovrebbe lasciare la panchina azzurra a fine stagione: potrebbe trovare già da ora un accordo con la nuova squadra

Fin dall’inizio si sapeva che Walter Mazzarri non sarebbe arrivato al Napoli per restare. Il tecnico toscano, chiamato a rimpiazzare il deludente Rudi Garcia dopo una serie di risultati negativi, era approdato alle falde del Vesuvio già con l’etichetta di traghettatore, che avrebbe provato a risollevare la stagione degli azzurri ma senza poter proseguire il proprio lavoro dopo questa stagione.

Il suo contratto per questa terza esperienza partenopea, infatti, contando anche la stagione 1998-99 passata da vice di Renzo Ulivieri, sarà valido soltanto fino a giugno 2023.

La volontà del presidente Aurelio De Laurentiis è chiaramente quella di puntare su altri profili, allenatori che possano dare un’impronta più moderna e un calcio molto più offensivo alla squadra.

Non a caso, dopo l’addio di Luciano Spalletti, erano stati sondati nomi quali Vincenzo Italiano e Thiago Motta e non è escluso che, a fine stagione, il patron possa tentare un nuovo assalto. Dal canto suo, anche Mazzarri sembra doversi guardare intorno, e ci sarebbe una panchina che potrebbe interessargli più delle altre.

Napoli, Mazzarri andrà via a giugno: possibile ritorno nella prossima stagione

Si tratterebbe del Torino, squadra che sta attraversando un periodo di difficoltà in campionato. I granata sono anche già usciti dalla Coppa Italia dopo la sconfitta per 1-2 in casa contro il Frosinone, risultato decisamente deludente non tanto perché il Toro avesse come obiettivo la vittoria della competizione, quanto per essere usciti contro una squadra, sulla carta, inferiore dal punto di vista tecnico e di organico.

La situazione nel capoluogo piemontese sembra essere tesissima, e il rapporto tra il presidente Urbano Cairo e l’allenatore Ivan Jurić sarebbe ormai ai minimi termini. Viste le difficoltà e i pessimi risultati, non è detto che il patron possa decidere di esonerare l’ex Genoa a fine stagione e pensare ad un clamoroso ritorno di Mazzarri.

Il tecnico di San Vincenzo ha già allenato la squadra per due stagioni complessive, subentrando nel gennaio 2018 all’esonerato Siniša Mihajlović e risolvendo il proprio contratto a febbraio 2020 dopo alcune pesanti sconfitte.

Nel mezzo, però, un nono posto con 29 punti in 14 partite e, nella stagione 2018-19, la settima posizione in classifica, che ha permesso ai granata di qualificarsi ai preliminari di Europa League a causa dell’esclusione dalle coppe del Milan per violazioni del Fair Play Finanziario, e il record di punti nella storia della squadra con 63.

In caso di esonero o risoluzione del contratto del croato, quindi, il presidente granata potrebbe pensare ad un clamoroso ritorno di Walter, per provare a rilanciare il Toro e farlo tornare alle posizioni che più gli competono.