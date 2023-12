Mercato Napoli, colpo emozionante in attacco: tifosi spiazzati

Sempre alla ricerca di nuovi talenti da scoprire e lanciare, il Napoli embra aver messo gli occhi su un giovane possibile crack. Tutti i dettagli

Sarà anche una frase fatta, ma è decisamente vera: il calciomercato non si ferma mai. Neanche durante il campionato, in particolare quando ci si avvicina ad un importante giro di boa come le festività di Natale, dopo le quali la Serie A arriverà ad un punto di svolta, con la fine del girone d’andata e l’inizio della sessione invernale.

Tra le squadre più attive sul mercato c’è sicuramente il Napoli. Gli azzurri hanno sempre avuto un occhio attento, in particolare per quanto riguarda la ricerca di nuovi talenti da scovare, mettere sotto contratto e lanciare nel grande calcio.

I partenopei sono diventati una vera e propria fucina di campioni, con calciatori spesso acquistati a prezzi ridotti, diventati veri e propri pezzi pregiati della squadra e ceduti a cifre enormi alle più importanti big europee, e sostituiti con profili dalle prospettive ancora più grandi.

Lo scouting azzurro, che ha già dimostrato di avere un certo fiuto per i talenti, avrebbe già messo sotto la propria lente di ingrandimento uno dei giovani più interessanti del Sudamerica.

Si tratta di Hernán López Muñoz, centrocampista del Godoy Cruz in prestito dal River Plate che si è già ampiamente messo in mostra in campionato con 3 gol e 4 assist in 21 presenze in Superliga, alle quali si aggiungono 13 apparizioni in Copa de la Liga condite da altre 3 reti e altrettanti passaggi decisivi.

Calciomercato Napoli, occhi sul pronipote di Maradona: chi è Hernán López Muñoz

Trequartista in grado di giocare anche da esterno d’attacco, sia a destra che a sinistra, ma anche da seconda punta, il classe 2003 ha dimostrato di essere in possesso di una elevata velocità, un ottimo dribbling e anche di un certo fiuto per il gol, anche se è più che in grado di mandare in porta anche i compagni di squadra.

Il suo piede sinistro è educato e sopraffino, caratteristica che potrebbe essere anche ereditaria. Muñoz è infatti il pronipote di Diego Armando Maradona, nome che, soprattutto a Napoli, non ha certo bisogno di presentazioni. Sua nonna è infatti una delle sorelle del Pibe de Oro: squadra e tifosi partenopei sperano che, in caso di approdo in azzurro, il ventitreenne possa dimostrare anche solo una frazione del talento dello straordinario prozio.