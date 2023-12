Meret via, il Napoli ha già scelto il sostituto

Napoli, si cambia. Nella prossima stagione gli azzurri potrebbero avere un altro portiere, lasciando così partire Meret

Il Napoli vive una fase di evoluzione e di profondi cambiamenti. Dopo Luciano Spalletti, è arrivato in panchina Rudi Garcia, il quale è però durato pochissimo e così oggi ci troviamo di fronte al terzo tecnico – Walter Mazzarri – in sei mesi sulla panchina partenopea.

In estate gli azzurri hanno detto addio, dopo un solo anno, anche allo straordinario Min-jae Kim accogliendo un Natan prima oggetto misterioso e ora già possibile pezzo pregiato del prossimo calciomercato.

Da tenere in considerazione per giugno 2024 le possibili partenze dei campionissimi Victor Osimhen e Khvicha Kvaratkhelia. E, appunto, di Alex Meret.

A gennaio il Napoli, come suo solito, dovrebbe muoversi poco in entrata ed uscita, mentre a giugno potrebbero mandar via anche dei calciatori che avrebbero potuto chiudere la loro carriera all’ombra del Vesuvio: Mario Rui, Piotr Zielinski e Meret che ha un contratto in scadenza a fine stagione, con opzione però di rinnovo per un altro anno in favore della società.

Calciomercato Napoli: Meret via, scelto il sostituto

Dopo l’ultimo errore contro il Real Madrid, però, in città si inizia ad immaginare che il friulano non sia più sereno e che forse un cambiamento potrebbe far bene anche a lui stesso. In ottica futura, ecco che il Napoli avrebbe messo in cima l’atalantino Marco Carnesecchi.

Dopo una buona stagione d’esordio in Serie A con la Cremonese, il 23enne riminese adesso sta facendo bene anche con l’Atalanta. Dopo aver portato via il posto da titolare a Musso, il classe 2000 si sta ben comportando tra i pali dei nerazzurri.

I partenopei potrebbero così piazzare un colpo proprio ‘alla Meret’, acquistando un giovane portiere italiano che potrebbe trovare la consacrazione in azzurro. Per portarlo via all’Atalanta, i campani dovrebbero sborsare almeno 25 milioni di euro.

Su Carnesecchi, va detto, ci sono tanti altri club. Stranieri, ma anche italiani e importanti come per esempio la Juventus. Giuntoli ci pensa per il post Szczesny, mentre risulta recente l’ingresso in scena della Roma che in estate sarà chiamata a rimpiazzare Rui Patricio.

I Friedkin cercano proprio un estremo difensore giovane e di grande prospettiva, e il classe 2000 rappresenta il profilo giusto, per non dire perfetto. Per questo motivo, la ‘Dea’ potrebbe provare a strappare pure una cifra superiore ai sopracitati 25 milioni, oppure in aggiunta una contropartita tecnica gradita.