Napoli tradito: va gratis alla rivale

Rischio tradimento in casa Napoli per quello che riguarda il mercato della prossima estate con un calciatore nel mirino di una rivale.

Il calciomercato tiene sempre banco nonostante manchi circa un mese all’apertura ufficiale delle trattative per la sessione invernale.

Alcuni club stanno già programmando le operazioni da mettere a segno in vista della prossima estate cercando di capire come migliorare le proprie rose e provare a cogliere le occasioni a costi contenuti. Una delle ultime voci mette in apprensione il Napoli ed i suoi tifosi che potrebbero trovarsi di fronte ad un tradimento a parte di uno dei perni della squadra campione d’Italia in carica. Una rivale storica infatti, sarebbe pronta a mettere a segno un importante colpo a zero.

Calciomercato Napoli, occhio al tradimento: una rivale su un big

Secondo quanto affermato da Sportmediaset, nel mirino dell’Inter ci sarebbe Alex Meret. Il portiere del Napoli ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 con gli azzurri che però vantano un’opzione per il rinnovo per un altro anno.

L’Inter sta cercando di capire quale sia la situazione in casa azzurra, pensando ad un colpo a parametro zero per il prossimo luglio. In questo momento appare difficile che De Laurentiis non eserciti l’opzione di rinnovo e lasci andare il vice di Donnarumma in nazionale a costo zero anche se il momento di Meret in azzurro non è dei migliori. Non è da escludere che il giocatore possa prolungare il suo contratto di un altro anno per essere poi ceduto a costi contenuti subito dopo.

L’Inter, affidata la porta a Sommer la scorsa estate con un contratto di due anni, vorrebbe creare una coppia di altissimo livello come è stato con Handanovic ed Onana, lasciando poi la titolarità assoluta a Meret a partire dall’estate 2025. Giuseppe Marotta, da sempre molto attento ai possibili colpi a zero, sta seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione Meret a Napoli, pronto a chiudere l’affare se si presentassero le condizioni giuste.

Il Napoli, in caso di cessione di Meret, dovrebbe guardarsi intorno per trovare un sostituto all’altezza. Da tempo nel mirino della dirigenza azzurra ci sarebbe Marco Carnesecchi, estremo difensore che piace molto anche a Milan e Roma. Il classe 2000 si sta giocando il posto da titolare con Musso all’Atalanta con un dualismo che ne sta frenando la continuità in questa stagione.