Politano e 12 milioni, De Laurentiis brucia Giuntoli

Nonostante il calciomercato di riparazione in partenza tra poco meno di un mese, il Napoli si sta già muovendo per quanto riguarda il futuro.

Tra poco meno di un mese prenderà il via il calciomercato con la sua sessione invernale, e permetterà alle società di rinforzarsi al meglio per la seconda parte di stagione.

Nonostante questo, però, ci sono club che stanno già lavorando per la stagione del futuro. tra questi troviamo senza dubbio il Napoli, che difficilmente si muoverà in inverno. La dirigenza dei partenopei, infatti, è già proiettata sui possibili nuovi innesti per rinforzare la rosa in estate.

Oltre ai possibili nuovi acquisti, la società sta pensando anche a quei calciatori che possono salutare perché non ritenuti indispensabili. tra questi troviamo Matteo Politano che, nonostante la grande stagione disputata fino ad ora, non è ritenuto intoccabile dalla società.

A tal proposito, l’obiettivo della dirigenza è quella di inserire il calciatore in uno scambio a dir poco clamoroso.

Politano più 12 milioni, Giuntoli va ko: De Laurentiis prova a piazzare il grande colpo

Il Napoli, infatti, ha intenzione di cedere Matteo Politano, che già la scorsa estate è stato vicino a salutare i partenopei. L’ottima stagione che ha disputato fino ad ora non hanno convinto la società, che sta pensando di proporre il calciatore ad un’altra big del nostro campionato.

L’obiettivo degli azzurri è quello di portare a Napoli Mattia Zaccagni, che non sta attraversando un buon momento nella capitale.

L’agente dell’ex Verona da mesi chiede un incontro a Lotito per prolungare il contratto, incontro che ad oggi non è mai avvenuto. Proprio per questo in estate il calciatore può partire, soprattutto per via del contratto in scadenza nel 2025.

Il Napoli per cercare di arrivare al calciatore è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Politano più 12 milioni di euro.

Difficilmente il patron biancoceleste accetterà tale proposta, visto che ha intenzione di cedere l’esterno solo di fronte ad offerte solo cash. Sul ragazzo è forte anche Giuntoli, che continua a monitorare costantemente la situazione legata al rinnovo del contratto con i biancocelesti.

Il Napoli sta pensando di avviare i contatti nei prossimi mesi per cercare di battere la concorrenza della ‘vecchia signora’, e non è da escludere che possa mettere sul piatto una proposta solo cash per ottenere il sì di Lotito.

Un aiuto per i partenopei può essere l’agente Mario Giuffredi che, oltre a curare gli interessi di Politano, cura anche quelli di Zaccagni. Il Napoli è decisa ad affondare il colpo, con Giuntoli che può veder sfumare il grande obiettivo: per Zaccagni, quindi, l’avventura nella capitale può essere giunta ai titoli di coda.