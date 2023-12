Saulino illegale: escono fuori | FOTO

Paola Saulino, ancora una volta curve in bella vista: esplosione totale di sensualità, una visione che non lascia scampo

Non c’è che dire, Paola Saulino ha abituato ormai benissimo i suoi tanti fan e quasi ogni giorno, sul suo profilo, è un’emozione diversa, a suon di foto e stories dal potenziale seducente praticamente sconfinato. La prorompente influencer partenopea conquista sempre più le attenzioni della community, in maniera assolutamente meritata.

La 34enne si segnala per un fare provocante e sensuale che non passa inosservato. Una cifra stilistica che la caratterizza e che fa battere il cuore sempre più forte. Atteggiamento spigliato e verace, che la porta a esibirsi in maniera controcorrente, in ognuna delle sue tante iniziative. Nel corso degli anni, tra dirette e reel Instagram e su altre piattaforme e tra scatti da capogiro, Paola ha raccolto consensi in ogni dove e sembra intenzionata a non fermarsi qui, anzi.

Una bellezza e sensualità incontenibili trasferite anche nel mondo del calcio, c’è anche la sua firma nella festa scudetto che il Napoli ha celebrato a giugno. L’ultima gara della stagione con la Sampdoria passerà alla storia anche per il suo body painting nudo e al naturale, tutto colorato d’azzurro, mostrato prima per le strade della città e poi sulle tribune del ‘Maradona’. E anche il resto del 2023 ha infiammato la nutrita platea social, con tantissimi scatti memorabili, in particolare nel periodo estivo.

Paola Saulino, voglia d’estate che si accende in un attimo: ricordi bollenti, la scollatura in bikini buca lo schermo

Un periodo che, con il giungere dell’inverno, Paola rimpiange con un po’ di nostalgia. Ma per lei è facile tornare con la mente a quei giorni e riproporre una atmosfera davvero bollente sulla sua pagina Instagram, con una serie di scatti inediti a beneficio degli oltre 230 mila followers.

La voglia d’estate si manifesta nelle visioni che ci regala ancora una volta in costume e in abbigliamenti succinti. Il primo piano in bikini è micidiale, impossibile non farsi ipnotizzare dalla sua vertiginosa scollatura, un dettaglio diventato iconico e che popola ormai la fantasia di tutti. Il suo clamoroso lato A raccoglie like e commenti estasiati come sempre: “Mi si è bloccata la crescita”, “Sei il top”, “Che spettacolo”, “Che grande donna”, “Ammazza che roba”.