Sinner, il portafoglio si gonfia: quanto ha guadagnato finora

Jannik Sinner ha chiuso una stagione da favola, sia dal punto di vista sportivo che economico: è uno dei paperoni del nostro sport

Jannik Sinner è riuscito nell’impresa di vincere la Coppa Davis, assieme ai suoi compagni e al capitano Volandri. Il numero 4 del mondo si è aggiudicato 6 tornei ATP e ha messo da parte un gruzzolo spaventoso.

Un popolo di santi, poeti, navigatori e tennisti. Si perché gli italiani si sono riscoperti amanti della racchetta come non mai dopo l’esplosione di Jannik Sinner e la conquista della storica seconda Coppa Davis dopo 47 anni.

Il giocatore di San Candido ha frantumato ogni record nel suo 2023, diventando a tutti gli effetti il più grande tennista azzurro di tutti i tempi (Pietrangeli permettendo).

Con i suoi 6 tornei ATP conquistati negli ultimi 12 mesi, Sinner si è issato al quarto posto della classifica mondiale, eguagliando il primato di Panatta nel 1976.

Non solo, visto che ai successi vanno sommati anche gli straordinari piazzamenti ottenuti ad esempio a Wimbledon (semifinale persa con Djokovic) e alle recenti ATP Finals di Torino (finale sempre contro Nole).

Tutto questo ben di Dio, oltre a premiare Jannik da un punto di vista sportivo è stato anche una manna dal cielo per il suo conto in banca. Il classe 2001 si è riscoperto un vero e proprio paperone dello sport azzurro.

Sinner, guadagni da urlo per il tennista italiano: tutti i numeri

Andando a vedere il montepremi ottenuto quest’anno da Sinner, abbiamo la straordinaria cifra di 8.298.379 dollari, al cambio circa 7,6 milioni di euro. In totale il prize money della carriera sale quindi a 14.936.562 dollari ovvero circa 13,7 milioni di euro.

Davvero non male, considerando che solo per le Finals di Torino Sinner si è portato a casa la bellezza di 2.380.000 euro. Anche la Davis ha fruttato bene, con 732 mila euro, frutto del bonus di 3,6 milioni di euro da spartire in parti uguali con gli altri compagni.

Ma la ricchezza di Sinner è legata anche ai suoi accordi commerciali con gli sponsor, che lo ricoprono letteralmente d’oro. Basti pensare che per il materiale tecnico la Nike elargisce al nostro tennista 15 milioni di euro l’anno (un accordo da 150 milioni in 10 anni).

A questa montagna di soldi vanno sommati poi gli altri proventi che arrivano da Rolex, Head, Intesa San Paolo, Lavazza, Fastweb, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo e molte altre.

In totale il calcolo ammonta a circa 20 milioni di euro, che si vanno a sommare ai 7,6 milioni del prize money, raggiungendo vette spaventose.