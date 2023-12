Dal Milan al Napoli, tifosi di sasso: il bomber se ne va

Una occasione è pronta per essere sfruttata e riguarda un giocatore in passato al Milan e magari al Napoli la prossima estate a costo zero.

Milan e Napoli hanno avuto diversi intrecci appassionanti nel corso degli ultimi anni. Su tutti c’è il confronto in Champions League ai quarti di finale nella scorsa stagione, che vide i rossoneri prevalere con l’aiuto di fortuna, cinismo e di una forma fisica migliore. Senza dimenticare anche delle direzioni di gara che hanno fatto storcere il muso ai tifosi azzurri.

Ora però potrebbe presentarsi un altro di questi intrecci, seppur la cosa non leghi direttamente Milan e Napoli. L’argomento in questione riguarda il calciomercato e le possibili opportunità che potrebbero palesarsi in futuro per i partenopei.

A differenza delle ultime stagioni appare difficile che possa esserci una riconferma in blocco dell’intera rosa, con qualche eccezione fatta per puntellare l’organico. Quest’anno ad esempio i soli ad andarsene sono stati Kim per via della sua clausola rescissoria e Hirving Lozano, ceduto ad un prezzo molto conveniente per evitare che potesse partire a parametro zero.

Sul fronte acquisti sono invece arrivati Cajuste, Lindstrom e Natan, se consideriamo le operazioni principali che riguardano la prima squadra. Con anche l’inserimento del rientrante Zanoli in organico. Ma è lecito aspettarsi che le cose possano ulteriormente cambiare durante il calciomercato estivo 2024.

Dal Milan al Napoli, chi potrebbe vestire la maglia azzurra

Dal Milan al Napoli è un modo per dire che il giocatore che potrebbe attirare le attenzioni del direttore sportivo Mauro Meluso, avendo vestito la maglia rossonera in precedenza. La cosa è avvenuta ormai un bel po’ di stagioni fa.

Questo elemento adesso ha 28 anni, ha maturato una buona esperienza all’estero, avendo giocato in patria oltre che in Serie A, nella Liga Spagnola e nella Bundesliga tedesca. Il profilo in questione è quello di André Silva, centravanti portoghese che vanta anche 19 gol in 53 convocazioni con la sua nazionale.

Dopo avere militato nel Milan nella stagione 2017/2018 con scarsa fortuna, André Silva ha cercato migliore sorte facendo bene con Siviglia, Eintracht Francoforte e Red Bull Lipsia. Anche se dal 2022 il suo rendimento è calato.

Attualmente André Silvia gioca in prestito alla Real Sociedad ma la sua stagione è stata costellata da tanti infortuni che gli hanno fatto vedere il campo solamente in una manciata di circostanze e per pochi minuti. L’attaccante centrale lusitano, alto 1,85 cm, si libererà a parametro zero dal Red Bull Lipsia. L’ex Milan al Napoli avrebbe un ingaggio relativamente basso, al netto dei suoi 2,4 milioni di euro all’anno.