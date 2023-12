Gregoraci super sexy: lo scatto fa esplodere Instagram

Sensualità a non finire per Elisabetta Gregoraci che ha deciso di togliersi tutto e di mostrarsi davanti all’obiettivo solo con le calze

Ritorno dalle vacanze per Elisabetta Gregoraci che dopo aver esplorato l’Asia ha deciso di tornarsene nella sua dimora in quel del Principato di Monaco dove ha già iniziato ad addobbare il suo sfarzoso albero natalizio. Mondi diversi vissute in poche ore per la showgirl che fino a qualche tempo fa aveva preso le sue cose, fidanzato annesso, e si era diretta in Vietnam.

Viaggio alla scoperta di sé stessa e delle tradizione del posto per la showgirl che ha pubblicato alcuni scatti della sua avventura sui social lasciando tutti come al solito senza parole. A realizzare le immagine da lei condivise è stato il giovane Giulio Fratini, suo nuovo fidanzato famoso per avere dodici anni in meno della presentatrice.

Ma questo poco importa alla Gregoraci che sotto questo punto di vista è sempre stata moderna. Anche se con il piccolo Nathan Falco, figlio avuto con Flavio Briatore, è un po’ troppo apprensiva, sa che la vita è una e che merita di essere vissuta. Lei lo sta facendo appieno ed è per questo che continua a togliersi alcune delle soddisfazioni professionali migliori della sua carriera.

Elisabetta Gregoraci senza niente, coperta solo dalle calze

Ancora uno scatto a dir poco sensuale per la starlet calabrese che nel corso degli anni è riuscita a far cadere tutti ai suoi piedi. Dagli imprenditori più blasonati a quelle emergenti passando per i suoi amati followers che non possono fare a meno di farsi venire gli occhi a cuoricino quando si imbattono nella sua bellezza. Calze trasparenti e sensualità a non finire per la dive del web che ogni giorno sa come conquistare nuovi ammiratori.

Cuore nero in didascalia per la Gregoraci che ha voluto accompagnare così il suo scatto da pantera. A 43 anni la conduttrice in voga su Mediaset è sempre affascinante e dimostra, giorno dopo giorno, di avere proprio niente da invidiare alle sue colleghe più giovani. Soprattutto sui social dove sta dimostrando di poter essere ancora una delle testimonial più ricercate dai brand di moda.

Ora per lei e per i suoi cari è tempi di rilassarsi e di godersi un po’ il Natale in famiglia, le immagini dei preparativi per le feste sono già cominciate e nessuno è riuscito a fare a meno di rimanere estasiato dall’albero presente in casa sua. Quasi 5 metri di abete per la Gregoraci che ci tiene a godersi questo periodo nel miglior modo possibile, chissà cosa le regalerà Babbo Natale.