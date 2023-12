Il Napoli beffa il Milan: De Laurentiis piazza il colpo da capogiro

Il Napoli corre ai ripari dopo la sconfitta contro l’Inter. De Laurentiis vuole bruciare la concorrenza del Milan: pronto il rinforzo

Delusione mista a rabbia. Risveglio amaro per il Napoli, dopo la sconfitta patita tra le mura amiche per mano dell’Inter. La direzione di gara dell’arbitro Davide Massa non è piaciuta agli azzurri i quali, nelle prossime ore, torneranno a rivedere i filmati relativi al match di domenica sera con l’obiettivo di individuare gli errori commessi e capire in che modo evitare di commetterli nell’imminente sfida sul campo della Juventus.

A preoccupare il presidente Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Walter Mazzarri, in particolare, è l’eccessiva permeabilità del reparto difensivo bucato 17 volte dall’inizio del campionato.

La partenza estiva di Kim Min-jae, di fatto, ha creato una voragine soltanto in parte colmata tramite l’acquisto di Natan. Il brasiliano, in questa prima parte della stagione, ha lanciato diversi segnali positivi all’ambiente partenopeo tuttavia non è ancora riuscito ad imporsi del tutto e a diventare una colonna portante imprescindibile per i Campioni d’Italia.

Non soddisfacente nemmeno il rendimento offerto da Leo Ostigard mentre Juan Jesus in 3 delle ultime 4 gare di Serie A si è accomodato in panchina senza poi essere utilizzato.

Da qui la decisione del club di attivarsi e provare a scandagliare il mercato al fine di individuare un rinforzi offensivo all’altezza della situazione da regalare a Mazzari. I riflettori sono stati puntati su un calciatore militante in Premier League pronto a lasciare quanto prima la sua attuale squadra.

Napoli, De Laurentiis lancia la sfida al Milan: a gennaio sarà battaglia

Parliamo di Lloyd Kelly, legato al Bournemouth fino al 30 giugno 2024 e non intenzionato a firmare il rinnovo. I tentativi della dirigenza inglese di convincerlo a rimanere sono caduti nel vuoto, al punto da rendere possibile la separazione ad inizio anno. De Laurentiis si è iscritto alla corsa e a breve proverà a farsi avanti, così da gettare le basi economiche dell’operazione e battere la folta concorrenza.

Il 25enne originario di Bristol piace molto al Milan, che lo ha messo nel mirino dopo gli infortuni subiti da Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Malick Thiaw. Per lui, poi, si farà avanti pure la Juventus che lo ritiene un elemento utile da portare a Torino. Il Napoli, in ogni caso, rimane fiducioso in merito alla possibilità di strapparlo al Bournemouth. De Laurentiis ha le idee chiare: è Kelly il nome giusto per rafforzare un reparto apparso, finora, in grande difficoltà.