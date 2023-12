Inter, colpo alla Marotta: lo aiuta Osimhen

Marotta e Ausilio pensano al colpo in avanti, Osimhen può dar loro una mano: ecco la situazione

Quando si parla di colpi a parametro zero, l’amministratore delegato Beppe Marotta non può mai mancare: l’amministratore delegato dell’Inter ha dimostrato di aver un grande fiuto quando si tratta di pescare calciatori validi. Lo dimostrano i recenti colpi a parametro zero dei nerazzurri.

Una soluzione low cost che l’Inter ha sempre praticato volentieri e con molta probabilità continuerà a farlo anche a partire dal prossimo calciomercato estivo. Sin da ora i vertici nerazzurri sono a lavoro per convincere qualche parametro zero ad accettare la loro proposta.

Nella lista di Marotta non è presente solo il napoletano Piotr Zielinski, il cui contratto scadrà appunto nel giugno 2024 e di cui si sta parlando molto in queste ore, ma anche un altro calciatore che può vantare una grande amicizia con Victor Osimhen.

Marotta non si farà sfuggire qualche nome per il reparto offensivo, visto e considerato che Alexis Sanchez, due reti fin qui in stagione, non sta dando a Simone Inzaghi tanta sicurezza. Probabile quindi l’addio del cileno a fine stagione e l’arrivo di un suo sostituto più giovane e pronto a imparare dai titolari indiscussi Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Calciomercato Inter, idea Iheanacho per l’attacco: ‘favore’ da Osimhen

L’idea di portare nella Milano nerazzurra Kelechi Iheanacho non è affatto una novità. Il nome del centravanti nigeriano in forza al Leicester City, che in questo momento si trova in Championship, circola da un bel po’.

Nel caso in cui le Foxes non dovessero centrare l’obiettivo promozione in Premier League, aumentano le probabilità che Iheanacho possa salutare l’Inghilterra e accettare qualche proposta estera.

E l’Inter sarebbe l’opzione ideale per lui: come è capitato in estate con Samuel Chukwueze che ha scelto il Milan su consiglio di Osimhen, anche l’anno prossimo potrebbe ripetersi il copione. La stella del Napoli potrebbe spingere Iheanacho ad accettare la proposta nerazzurra in modo da rafforzare la presenza nigeriana in Serie A.

Valutazioni in corso, ma l’operazione di calciomercato sembra del tutto alla portata considerato il potenziale dell’attaccante 27enne che in questa prima parte di stagione ha messo a segno sei reti tra Championship e Carabao Cup. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi, il futuro Iheanacho potrebbe davvero essere in Serie A. In nerazzurro.