Napoli, a gennaio quattro colpi: Mazzarri gongola

Il Napoli continua a pensare a nuovi profili per gennaio: il calciomercato può regalare i primi innesti di spessore a Walter Mazzarri, le chiusure

Un momento decisivo per chiudere numerosi affari per poter innalzare il tasso tecnico all’interno della rosa azzurra. Tra gennaio e giugno arriveranno i prossimi colpi da urlo per Walter Mazzarri, che si è subito catapultato nella squadra partenopea per ritornare a trionfare come nella passata stagione.

Il Napoli continua a pensare a nuovi affari da urlo in vista della seconda parte di stagione. Tutto cambia in fretta in casa partenopea dopo la separazione di Rudi Garcia. Walter Mazzarri cercherà di riportare la compagine azzurra tra le prime quattro posizioni dopo sfide ostiche come quelle contro Real Madrid ed Inter: ora ci sarà il big-match contro la Juventus con un anticipo di venerdì 8 dicembre tutto da seguire. Nel frattempo il Napoli vorrebbe chiudere i primi affari per rinforzare la rosa dell’allenatore azzurro che si è messo a lavoro duramente già nelle ultime settimane.

Napoli, affari dalla Liga: chiusura immediata a gennaio

Un momento decisivo per chiudere i primi affari suggestivi di calciomercato. Il Napoli vuole tornare alla ribalta puntando in alto: ecco chi potranno essere i prossimi acquisti della società partenopea.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli sta monitorando attentamente il fronte calciomercato guardando soprattutto in Spagna. Dopo aver prelevato Olivera nell’estate 2022, dalla Liga potrebbero arrivare nuovi colpi da urlo: la società partenopea starebbe pensando al duello a distanza con il Milan per Juan Miranda, terzino del Real Betis, che è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe essere un ottimo colpo a giugno: il Milan era in pole, ma ora tutto è cambiato con l’inserimento di De Laurentiis.

In casa Alaves si sta mettendo in mostra il giovane classe 2002, Javi Lopez, mentre l’altro profilo suggestivo è quello di Manu Sanchez, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Madrid ed ora al Celta Vigo. Infine, il Napoli sogna il colpo Samardzic per annunciare un nome da urlo dopo che è saltato il suo trasferimento all’Inter nella scorsa estate. L’Udinese potrebbe così cederlo definitivamente per risolvere questa volta la sua situazione futura. La società partenopea è molto attenta alle dinamiche di calciomercato per aspirare a tornare in alto.