Clamoroso Napoli-Inter, il giornalista se la prende con la Juve

Atmosfera polemica il giorno dopo Napoli-Inter, arriva la clamorosa stoccata dal giornalista nei confronti della Juventus

La gara tra Napoli e Inter, andata in scena al ‘Maradona’, si è risolta con un apparente passaggio di consegne dal passato al futuro. Gli azzurri campioni d’Italia uscenti, in una serata amara, hanno iniziato di fatto a scucirsi lo scudetto dalle maglie, cedendo di schianto per 3-0 ai nerazzurri di Simone Inzaghi, che dopo il momentaneo sorpasso della Juventus hanno ritrovato la vetta solitaria della classifica.

Una gara che a lungo è stata più equilibrata di quanto dica il risultato finale, con il Napoli che per almeno un’ora era stato all’altezza della situazione, mettendo in difficoltà l’Inter e creando diverse occasioni da gol.

Ma trovandosi inopinatamente in svantaggio alla fine del primo tempo per una prodezza balistica di Calhanoglu e subendo il raddoppio dopo un buon avvio di ripresa da parte di Barella. La rete conclusiva di Thuram ha dilatato ulteriormente le distanze, per una punizione davvero troppo severa per i partenopei di Mazzarri, anche se al termine dei novanta minuti la superiorità dell’Inter è apparsa evidente.

La gara è stata segnata anche da polemiche arbitrali, con l’arbitraggio di Massa sotto accusa, da parte del Napoli, per un fallo su Lobotka non sanzionato all’inizio dell’azione che ha portato al primo gol interista e per un intervento da rigore di Acerbi su Osimhen quando il punteggio era ancora di 1-0 altrettanto passato sotto silenzio.

A lamentarsi davanti alle telecamere è andato il ds azzurro Meluso, ma, al di là di questo, è un Napoli che deve interrogarsi sui suoi limiti e cercare di fare quadrato per riprendere almeno la marcia per entrare tra le prime quattro.

Lo sfaldamento dopo il possibile rigore a favore non concesso preoccupa dal punto di vista mentale. E adesso c’è alle porte una sfida complicatissima, l’ennesima, contro la Juventus a Torino.

Napoli-Inter, il post gara è avvelenato: messaggio contro la Juventus

Proprio la Juventus è entrata, suo malgrado, nelle polemiche dei commenti del post partita in maniera abbastanza sorprendente, con il commento da parte di un giornalista che ha fatto discutere.

Carlo Alvino, di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha parlato in questi termini della gara persa contro l’Inter, riservando una frecciata ai bianconeri: “Buona partita da parte del Napoli, una sconfitta contro la capolista Inter ci può stare. Ma resta la soddisfazione, e non è poco, di aver tolto il primo posto alla Juventus“.

Dichiarazioni che inevitabilmente sono state stigmatizzate dall’ambiente juventino, che sui social si è scatenato rispondendo a tono al giornalista partenopeo, accusandolo di provincialismo.