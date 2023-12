Dal Napoli alla Roma: il tradimento è servito, che colpo

Il campionato è ormai sempre più nel vivo. Napoli e Roma vivono al momento due situazioni totalmente differenti.

Da un lato il Napoli campione d’Italia di Aurelio De Laurentiis, dall’altra la Roma della famiglia Friedkin. Al momento le due squadre condividono la quarta posizione in classifica, ma vivono un momento piuttosto differente.

Gli azzurri hanno cambiato tecnico da poco, ma la doppia sconfitta contro Real Madrid e Inter non fa ‘esser sereno’ l’allenatore del club partenopeo Walter Mazzarri; situazione totalmente differente in casa Roma dove Josè Mourinho sembra finalmente aver trovato la quadra e vive il miglior momento da quando si trova nella Capitale.

Sei vittorie nelle ultime otto gare di campionato, un rendimento che non sembra più altalenante e la coppia Dybala-Lukaku che ha finalmente ingranato. O meglio soprattutto si è svuotata l’infermeria, elemento chiave per la crescita della squadra e ora i tifosi possono sognare. Le primissime posizioni sembrano un obiettivo piuttosto complicato mentre diversa la situazione per la Champions, ora sicuramente più alla portata.

Nell’ultimo turno di campionato la Roma ha vinto conquistando tre punti fondamentali a Reggio Emilia, un successo in rimonta grazie alle firme di Paulo Dybala su rigore e del danese Kristensen.

Quest’ultimo ha offerto la sua miglior prova stagione in un’annata tutt’altro che entusiasmante; se guardiamo infatti alla Roma uno dei problemi principali in casa giallorossa riguarda le corsie esterne dove Spinazzola non dà grandi garanzie fisiche mentre esterni come Karsdorp, Celik e Kristensen non hanno quasi mai offerto grandi prestazioni. Anche per questo in casa Roma è nata una suggestiva idea.

Roma, si pensa al colpo in casa Napoli

Secondo alcune indiscrezioni il club giallorosso – sempre molto attento ai giovani talenti – valuta il terzino del Napoli Alessandro Zanoli. Il laterale destro è molto promettente, ma ha trovato davvero poco spazio nel club azzurro: la Roma sa delle difficoltà nelle trattative con la società di De Laurentiis ma sogna il colpaccio. Zanoli, dal canto suo, ha più volte chiesto uno spazio maggiore e sarebbe entusiasta di trasferirsi nel club della Capitale.

In estate qualche club di Premier League ha chiesto informazioni, ma il Napoli ha sempre risposto picche. La società considera Zanoli incedibile o quasi e di conseguenza l’obiettivo giallorosso è piuttosto complicato. Probabili nuovi contatti a gennaio e la Roma valuterà la fattibilità dell’operazione. Difficile soprattutto visto che i due club ora sono a pari punti in classifica e quindi sono rivali, il Napoli difficilmente cederà uno dei suoi giovani talenti alla squadra della Capitale.