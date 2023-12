Intimo davvero minuscolo: Belen stavolta lascia tutti senza fiato

Sul suo profilo Instagram Belen Rodriguez ha pubblicato un post in cui ci mostra ancora una volta perché è sempre lei la più bella di tutte

Belen Rodriguez, nonostante il tempo passi inesorabile verso la direzione del futuro, sa sempre come fare per essere la più bella di tutte. L’argentina è più che bella, strepitosa e sontuosa, desiderabile e desiderata da tutti. A 39 anni le sue forme sono sempre una meraviglia.

Belen Rodriguez sa, d’altronde, come fare per conservare tutta l’avvenenza della quale l’ha dotata madre natura. Stiamo parlando senza alcuna ombra di dubbio di una delle donne più belle del mondo. A riprova di ciò c’è il suo esercito di circa dieci milioni di follower che lei ha su Instagram.

Una vera e propria nazione pronta a fare scudo di Belen Rodriguez, la sua regina. La quale ha sorpreso tutti con l’intervista concessa a Mara Venier a “Domenica in” e nel corso del quale ha affrontato diverso temi molto delicati. Alcuni dei quali veramente clamorosi e che si riferiscono direttamente alla sua sfera privata.

La Belen ha confermato di essere stata tradita più volte da Stefano De Martino. E di sapere che lui non la amava. Era un rapporto che non poteva funzionare e che l’ha fatta soffrire molto, fino al punto da finire preda della depressione. Ma per fortuna ora il peggio sembra essere alle spalle.

Belen Rodriguez, la più bella del reame

Il merito è di Elio Lorenzoni, che lei sente essere veramente l’uomo giusto. Lui le ha fatto una proposta di matrimonio sulle candide spiagge delle Maldive, a novembre. Per quella che era una fuga d’amore fuori stagione. La Rodriguez è felicissima, lei non chiede altro che essere amata. Ed anche amare, in maniera sincera.

Intanto la possiamo ammirare in tutta la sua bellezza, splendida in costume da bagno ed addirittura talmente bella da risultarlo anche in controluce, come se fosse una semplice sagoma. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram lei si mostra proprio così.

Come una armoniosa figura in nero, della quale non è possibile scorgere alcun dettaglio se non quello della sua intera figura. Ma come si fa a restare insensibili davanti a cotanto spettacolo? E come si fa a trovare parole di negatività, come denuncia una sua follower.

Quest’ultima se la prende contro le altre donne che criticano Belen anche con parole inappropriate, evidentemente perché provano invidia nei confronti della modella sudamericana. La quale è sempre più incantevole, sia nel suo essere esteriormente che interiormente.