Mercato Napoli, De Laurentiis è stufo: ecco il colpo top in difesa

Il patron azzurro è preoccupato dal rendimento della retroguardia e vorrebbe correre ai ripari: l’ultima idea del club

Se c’è una certezza in questo travagliato inizio di stagione del Napoli è che gli azzurri non godono più di quella solidità difensiva mostrata fino a qualche mese fa. Ne sono la dimostrazione le 26 reti incassate in sole 19 partite tra campionato e Champions League. Un trend negativo da molti ricollegato allo smarrimento di alcuni principi tattici che in precedenza erano curati e allenati da Luciano Spalletti in maniera maniacale.

La domande è: può un calo di rendimento così evidente essere riconducibile solo al cambio di guida tecnica? Difficile stabilirlo con esattezza. Probabilmente tale fattore ha un’importanza cruciale, ma la sensazione è che il problema abbia una concausa altrettanto significativa: la mancata sostituzione di Kim Min-Jae.

Il centrale coreano, trasferitosi in estate al Bayern Monaco, rappresentava per la difesa azzurra una garanzia assoluta in termini di fisicità, tempismo, equilibrio e non poteva essere rimpiazzato con un profilo come Natan, giovane e promettente ma alla prima esperienza nel calcio europeo. È la dura realtà a cui il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe porre rimedio.

Sembrerebbe, infatti, che il patron partenopeo sia intenzionato ad intervenire sul mercato già a gennaio, quando aprirà la finestra invernale di trasferimenti. Una decisione maturata anche alla luce dei recenti infortuni di Mario Rui e Mathias Olivera. Tra i vari profili valutati, c’è un nome “top” in cima alla lista dei vertici azzurri: van de Ven

Napoli, presto un rinforzo in difesa? Van de Ven in cima alla lista azzurra

Il classe 2001 gioca al Tottenham dalla scorsa estate. L’olandese, che prima di trasferirsi a Londra per 40 milioni di euro aveva militato in Eredivise con il Volendam e in Bundeslinga con il Wolfsburg, è già nel giro della nazionale Orange e vanta una caratteristica che lo rende estremamente prezioso: può ricoprire sia il ruolo di centrale sia quello di terzino sinistro.

Come abbiamo sottolineato poc’anzi, De Laurentiis vorrebbe fiondarsi sul calciatore già nelle prossime settimane, ma la strada che porta alla fumata bianca è tutt’altro che semplice: per lasciar partire il talentuoso difensore centrale (assistito dal Team Raiola), il club inglese pretende non meno di 50 milioni.

Una cifra che potrebbe essere rivista al ribasso senza però scendere al di sotto dei 40 milioni investiti dagli Spurs la scorsa estate. Vedremo se De Laurentiis riuscirà a trovare la giusta quadra o sposterà la sua attenzione su altri obiettivi.

