Napoli, Ancelotti dice no: sfuma il colpo dal Real

Incredibile dalla Spagna: Napoli interessato a un attaccante del Real Madrid, ecco tutti i dettagli

Si continua a parlare, a distanza oramai di un paio di giorni, della partita di Champions League tra Real Madrid e Napoli che ha visto gli azzurri di Mazzarri perdere per 4 a 2.

Nonostante il ko – che non vanifica affatto le speranze azzurre di passare il turno (il Napoli avrà tre risultati a favore nel prossimo match contro lo Sporting Braga) – il presidente Aurelio De Laurentiis ha visto ottime cose in campo, contro una squadra obiettivamente superiore e capace di sfruttare ogni minimo errore degli avversari.

Dalla Spagna sottolineano che il patron azzurro, alcune ore prime della partita, abbia avuto una serie di colloqui con il collega del Real Madrid Florentino Perez.

Tra i due presidenti, come confermato dallo stesso De Laurentiis su X, vi è una grande amicizia e stima reciproca. Una stima che tuttavia non impedisce al numero uno dei Blancos di dire la sua in sede di mercato, in accordo con il suo allenatore Carlo Ancelotti.

Prima della partita del ‘Santiago Bernabeu’, De Laurentiis e Perez avrebbero parlato anche di calciomercato. Ebbene, dalla Spagna riportano che il numero uno dei partenopei avrebbe richiesto al presidente madridista il cartellino di Brahim Diaz, tornato al Real dopo tre anni di prestito al Milan.

Napoli, dalla Spagna: ADL ha chiesto Brahim Diaz, no del Real

Lo ha riportato il sito Fichajes.net, specificando che De Laurentiis sarebbe rimasto colpito dalle qualità dell’ispano marocchino, un calciatore che conosce bene sia la Serie A che il Napoli.

I tifosi azzurri ricordano ancora oggi le sue performance dello scorso anno: con la maglia del Milan, sia in campionato che ai quarti di Champions League, il classe 99′ contro gli azzurri mise a referto probabilmente le sue partite migliori.

Florentino Perez, in accordo con Ancelotti, avrebbe respinto ogni richiesta della controparte azzurra. A Madrid un calciatore come Brahim si sta dimostrando fondamentale, anche per via delle numerose assenze che in questo momento condizionano la rosa dei Blancos.

Brahim Diaz, che a inizio stagione stava mostrando poca simpatia per Ancelotti a causa dello scarso utilizzo, si sta progressivamente riprendendo la sua rivincita dopo un inizio di stagione molto complicato. Fin qui ha messo a segno due reti in dodici presenze, ma ci sono tutti i presupposti per migliorare tali statistiche.