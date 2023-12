Napoli: tegola Mazzarri, salta la Juve per infortunio

Il Napoli si avvicina al big match contro la Juventus e dall’infermeria non arrivano buone notizie. Il giocatore si ferma per infortunio e rischia di saltare il match.

La prossima giornata i fari sono puntati tutti su Juventus-Napoli, una sfida che rappresenta una prova di maturità per entrambe le squadra. Ad oggi l’unica certezza è rappresentata dal fatto che si arriva in condizioni opposte a quelle dello scorso anno.

Da Napoli, però, non arrivano assolutamente delle buone notizie per Mazzarri. Un calciatore si è fermato per infortunio e a questo punto potrebbe saltare la Juventus. I dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime ore.

Napoli: salta la Juventus, nuova tegola per Mazzarri

Juventus–Napoli non è mai una sfida come le altre e l’obiettivo da parte delle due squadre è sempre quello di portare a casa il risultato pieno. Per farlo naturalmente c’è bisogno di contare su tutta la rosa a disposizione e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. La speranza da parte dei partenopei è quella di poter recuperare il calciatore, ma l’obiettivo è comunque quello di non rischiare per non incappare in una ricaduta.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, Di Lorenzo nella giornata di ieri ha accusato un infortunio muscolare e nelle prossime ore saranno effettuati tutti i controlli per accertare l’entità del problema. Per il momento la sua presenza è in forte dubbio e le riserve saranno sciolti solamente a ridosso della sfida. Non è da escludere un sacrificio considerando l’emergenza in quel ruolo.

Le prossime ore in questo senso saranno fondamentali e non ci resta che attendere i controlli medici per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci sarà oppure no a causa di un infortunio. In caso di forfait, in quel ruolo ci sarà spazio per Zanoli.

Infortunio Di Lorenzo: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Di Lorenzo da questo infortunio saranno stabiliti nelle prossime ore. Ad oggi il Napoli potrebbe chiedere al calciatore di sacrificarsi per l’emergenza che c’è in quel ruolo. Naturalmente il tutto solo se non ci saranno rischi di ricadute. Altrimenti il capitano azzurro non scenderà in campo e toccherà a Zanoli giocare dall’inizio un match molto delicato.